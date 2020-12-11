الامارات | «بيديا الدولي» يستعرض علاج الأطفال من الأمراض المعدية

شكرا لقرائتكم خبر عن «بيديا الدولي» يستعرض علاج الأطفال من الأمراض المعدية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش مؤتمر دولي في دبي، حزمة من أبرز أمراض ومشكلات الأطفال وحديثي الولادة، خصوصاً الأمراض المعدية، بهدف تشارك أحدث التجارب والأبحاث والدراسات العالمية في مجال طب الأطفال.

وعقد مؤتمر «بيديا دبي الدولي التاسع لطب الأطفال وحديثي الولادة»، على مدار يومين، بالتعاون بين جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، ومستشفى أمينة بعجمان.

وقال استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مستشفى أمينة بعجمان رئيس المؤتمر، الدكتور شريف مسعد، إن المؤتمر عقد بالحضور الفعلي داخل قاعة المحاضرات، مع مراعاة الاجراءات الاحترازية، والحضور الافتراضي بمشاركة 1000 طبيب، فضلاً عن حضور 200 طبيب من أنحاء الدولة لمناقشة ما توصل إليه العلم في مجال طب الأطفال، من أمراض الجهاز الهضمي، والتغذية للأطفال، وأهمية حليب الأم ودور البكتيريا النافعة في صحة الأطفال وأمراض القلب.

كما بحث إصابة الأطفال بـ«كوفيد-19»، وطرق العلاج بأجهزة التنفس الاصطناعي، وأمراض الصدر في الأطفال (الربو الشعبي).

وتضمن البرنامج ست ورش عمل لمناقشة موضوعات مختلفة، منها استخدام المناظير في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي، واستخدام الموجات فوق الصوتية في علاج أمراض الصدر.

وتعرّض الدكتور شريف خلال المؤتمر إلى مرض الالتهابات المتعددة الذي يصيب الأطفال في مختلف الدول، وهو يحدث التهاباً في القلب والأمعاء والجهاز الهضمي والكلى، و80% من الأطفال المصابين بهذا المرض يحتاجون إلى عناية مركزة، ولا تتعدى نسبة الوفيات بسببه 1%.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، الرئيس الشرفي للمؤتمر، الدكتور عبدالله الخياط، إن «المؤتمر الذي يعقد في ظل تحديات (كوفيد-19)، نجح في تمكين الأطباء من تحديث معلوماتهم الطبية، والإلمام بأحدث ما توصل إليه العالم في مجال علاجات أمراض الأطفال، من خلال مشاركة الأبحاث والتجارب العلمية المختلفة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news