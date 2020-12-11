الامارات | شرطة رأس الخيمة تستثني 4 مخالفات من الخصم 50%

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تستثني 4 مخالفات من الخصم 50% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، لـ«الإمارات اليوم» إنه تم استثناء أربع مخالفات مرورية خطرة من الخصم 50%، كونها تمثل خطورة على مستخدمي الطريق.

وكانت شرطة رأس الخيمة أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن تمديد مبادرة خفض المخالفات المرورية بنسبة 50% حتى 23 من ديسمبر الجاري، حرصاً على تبني المبادرات التي من شأنها إسعاد المتعاملين والتخفيف من الأعباء عن أفراد المجتمع.

وأوضح النقبي أنه تم استثناء مخالفة قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة سائقها أو الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر، وقيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرّض حياة قائدها والآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر، وقيادة مركبة تسبب ضجيجاً، والهروب من شرطي المرور.

وأضاف أن الخصم يشمل جميع المخالفات المرورية الموجودة في جدول المخالفات والغرامات المروري، باستثناء المخالفات الخطرة، متابعاً أن مبادرة خصم المخالفات تأتي لتشجيع السائقين على دفع المخالفات المرورية المتراكمة عليهم، وتجديد مركباتهم، وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأوضح أن بإمكان السائقين الحصول على الخصم ودفع المخالفات من خلال تطبيق وزارة الداخلية والتطبيقات الذكية، أو أي مركز خدمة في الدولة بالنسبة للمخالفات التي تحوي نقاطاً مرورية لإضافتها على رخصة السواقة، ليتمكن السائق من سدادها إلكترونياً، كما يمكن دفع مخالفات بدل الحجز عن طريق مراجعة مقر حفظ المركبات بمنطقة الساعدي.

ولفت إلى أنه يجب على جميع الاستفادة من مدة المهلة المحددة لخصم المخالفات المرورية، والإسراع بتسوية أوضاعهم المرورية، بهدف ضمان السلامة المرورية لكل أفراد المجتمع وللإسهام في إنجاح مساعي شرطة رأس الخيمة الدائمة والمستمرة في إطلاق العديد من المبادرات، التي تعزز تحسين جودة الحياة بغرض تحقيق الأمن والأمان وحفظ سلامة وممتلكات أفراد المجتمع.

- شرطة رأس الخيمة تتبنى مبادرات لتخفيف الأعباء عن الأفراد.

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