محمد بن زايد يبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة مع رئيس وزراء بريطانيا

سيف اليزيد - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع معالي بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودعمها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال بوريس جونسون، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقر رئاسة الوزراء «10 داوننغ ستريت» في العاصمة البريطانية لندن.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي - العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تربط البلدين وتستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والتعاون والمصالح المشتركة في مختلف المجالات.

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