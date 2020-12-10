«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تتيح خدماتها عبر «تم»

سيف اليزيد - أعلنت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عن تطوير آلية تقديم طلبات الدعم الاجتماعي من خلال تبني تحديثات جديدة تهدف إلى تسهيل خدمة الدعم الاجتماعي لجميع المواطنين في إمارة أبوظبي، وذلك على هامش مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2020» ضمن جناح حكومة أبوظبي، وفي إطار جهودها الرامية إلى توفير الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي.

وستتيح الهيئة عبر منظومة «تم» خلال الأسابيع القادمة، إمكانية التقدم بطلب للحصول على الدعم الاجتماعي بسهولة ويسر للمستخدمين، حيث قامت الهيئة بأتمتة عمليات تقديم الطلبات، مما يساهم بشكل كبير في تحسين خطوات تقديم الطلب، مع عدم الحاجة إلى إرفاق أي مستندات، باستثناء بعض الحالات الخاصة، إذ سيقوم النظام بمراجعة الطلبات والتحقق من استيفائها للشروط والمتطلبات آلياً وبشكل سريع ودقيق، مما يساهم في منح المتقدم الموافقة المبدئية الفورية وتقليل المدة الزمنية لدراسة الطلب بنسبة 50%.

وقال عبد الله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة: «تسعى هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي إلى المشاركة الفعّالة في عملية الانتقال نحو المستقبل الرقمي في إمارة أبوظبي، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتبني أحدث الأنظمة، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تسريع عجلة التحول الرقمي للخدمات الحكومية في الإمارة وبما يعود بالنفع على المستفيدين، ويساهم في الارتقاء بمستوى الحياة الكريمة للأسر المواطنة وتعزيز تماسكها».

وأضاف العامري: «تستمر هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في مساعيها الرامية إلى تعزيز منظومة تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية وتحرص على التعاون البناء معها، حيث قامت بالربط الإلكتروني مع 21 جهة حكومية لتبادل البيانات الخاصة بمقدم الطلب، وانطلاقاً من ذلك يسر الهيئة أن تكون جزءاً من منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة ’تم‘ من خلال إتاحة خدماتها عبر المنصة».

ومع اقتراب عملية استبدال خدمة الدخول الذكي /SmartPass/، ستقوم جميع الجهات الحكومية بالانتقال إلى الهوية الرقمية /UAEPass/، والتي تقدم حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

وتدعو هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي جميع المستفيدين إلى ترقية حساباتهم عبر استخدام تطبيق الهوية الرقمية ليتمكنوا من الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الهيئة بيسر وسهولة.



