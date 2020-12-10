الامارات | حمدان بن محمد يعتمد نظام العمل عن بُعد في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يعتمد نظام العمل عن بُعد في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم، نظام العمل عن بُعد في حكومة دبي.

وقال سموّه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اعتمدنا نظام العمل عن بُعد في حكومة دبي.. وهو نظام عمل يتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل، والذي يتيح للموظفين عدة خيارات للعمل عن بُعد بشكل دائم أو مؤقت أو جزئي".

وأضاف سموّه: "نحن مقبلون على مرحلة تتطلب أدوات جديدة وفكراً جديداً، وملتزمون بمواصلة العمل لتعزيز ريادة منظومة العمل الحكومي في دبي.. دبي تملك الإمكانات والكفاءات المتجددة والقادرة على قيادة المرحلة المقبلة".

وأوضح سموّه قائلاً: "نعمل على تعزيز ريادة منظومة العمل الحكومي في دبي، فحكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تنظر للمستقبل، وتسعى باستمرار إلى إيجاد حلول استباقية من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news