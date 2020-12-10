حمدان بن راشد يشهد تخريج 35 من موظفي «كهرباء دبي»

سيف اليزيد - دبي (وام) تحت رعاية وبمشاركة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، نظمت «الهيئة» حفلاً افتراضياً لتخريج 35 من موظفيها الحاصلين على «ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل» من جامعة كاليفورنيا بيركلي في الولايات المتحدة الأميركية، وهم خريجو الدفعة الأولى من البرنامج الذي تنفذه «الهيئة» بالتعاون مع الجامعة.

حضر مراسم التخرج معالي مطر حميد الطاير رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتورة تسو جاي كينغ ليو عميدة كلية الهندسة في جامعة كاليفورنيا بيركلي، والبروفيسور طارق زهدي المدير الأكاديمي للشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي والجامعة، إضافة إلى مسؤولي «الهيئة» وذوي الخريجين.

كما شهد الحفل تخريج 57 طالباً من خريجي أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي الثانوية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: «أرحب بكم جميعاً في هذا الحفل الذي يقام عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، حيث نواصل الجهود لدعم قطاع التعليم والاستثمار في الكوادر الوطنية تحقيقاً لرؤية القيادة العليا في الإمارات. ويسرني أن أبارك لطلبة الماجستير من موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي تخرجكم في تخصص (أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل)، وأدعوكم لمواصلة الجد والعمل لتطوير قدراتكم العلمية والفنية. كما ويسعدني أيضاً أن أبارك تخرج أبنائي من طلبة أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي الثانوية لدعم جهودنا في توطين التخصصات الفنية والهندسية في (الهيئة)، متمنياً لجميع الخريجين التوفيق والنجاح في خدمة الوطن. وكذلك أقدم الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على هذه الصروح العلمية والتي تتوافق مع روح العصر في التقنية والإبداع».

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