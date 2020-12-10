الامارات | «صحة دبي» تدشن مركزاً لفحص اللياقة في النهدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تدشن مركزاً لفحص اللياقة في النهدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت هيئة الصحة في دبي، أمس، مركز النهدة لفحص اللياقة الطبية والصحة المهنية (سالم)، الذي يمثل إضافة لسلسلة مراكز اللياقة المنتشرة في دبي. ويعد المركز الواقع في منطقة النهدة الثالث عشر في قائمة مراكز اللياقة التي تم تشييدها بالشراكة مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال. ويضم المركز غرف أشعة وغرف سحب الدم، والاستشارات الطبية، بأفضل التجهيزات والتقنيات الذكية، إلى جانب مختبرات متخصصة في أمراض الدم، والتحاليل الكيميائية، والأحياء المجهرية والطفيليات.

وتصل الطاقة الاستيعابية لكبار الشخصيات إلى 250 فحصاً يومياً، فيما تصل قدرة القسم الخاص بفحص الصحة المهنية إلى 3500 فحص في اليوم الواحد.

ولدى تدشينه المركز، قال مدير عام الهيئة حميد محمد القطامي، إن الهيئة تواكب بما تقوم به من أعمال التطوير الشامل هذا التحول المتواصل الذي تشهده دبي، والتوسع العمراني المستمر، الذي يستدعي مواكبته بمنشآت طبية حديثة ومطورة تلبي حاجة المجتمع وأفراده المتنامية من الرعاية الصحية.

• قدرة القسم الخاص بفحص الصحة المهنية تصل إلى 3500 فحص في اليوم الواحد.

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