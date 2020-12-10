الامارات | 1313 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 789 حالة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1313 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 789 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل 1313 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 180 ألفاً و150 حالة.

وأجرت الوزارة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 149 ألفاً و708 فحوص جديدة على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطب، لاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لها وعزلهم.

وأعلنت الوزارة عن وفاة مصابين من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 598 حالة، وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 789 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 161 ألفاً و84 حالة.

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