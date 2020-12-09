الإمارات تستضيف اجتماع وزراء داخلية التحالف الأمني الدولي شهد انضمام إسرائيل

سيف اليزيد - حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً عن بعد لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي الذي يضم كلاً من: دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفاكيا والسنغال وسنغافورة ومملكة البحرين والمملكة المغربية، إلى جانب إسرائيل التي انضمت اليوم رسميا لهذا التحالف الدولي.

ورحب سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في بداية الاجتماع، بمعالي أمير أوحانا وزير الأمن الداخلي في دولة إسرائيل الذي يمثل بلاده في الاجتماع، بعد انضمامها إلى التحالف، واصفاً سموه ذلك بأنه يشكل إضافة وقوة للتحالف الساعي لتحقيق أهدافه التي وجد من أجلها.

وأكد سموه، في كلمته، أن التعاون الدولي والتحالفات والعمل المشترك مكن البشرية من التغلب على صعوبات وتحديات عدة منها ما يمر به العالم هذه الأيام من تحديات ناتجة عن جائحة كورونا، مشيراً إلى أهمية مواصلة تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة جميع التغيرات والتطورات والتحديات المستقبلية لما فيه خير العالم والبشرية.

وأشار سموه إلى أن التحالف يحمل على عاتقه مسؤوليات دولية وإنسانية لاتخاذ ما هو مناسب من قرارات وإجراءات ضمن اختصاص عمل التحالف تعود بالفائدة والخير ليس على دول التحالف فقط، وإنما لتعم العالم أجمع.

حضر الاجتماع الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين ومعالي فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز وزير الداخلية الإسباني، ومعالي أنطون فيلكس ديومي وزير الداخلية في جمهورية السنغال ومعالي ك.شانموقام وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون السنغافوري، ومعالي فيندليت ليتز وزير الدولة بوزارة الداخلية بجمهورية سلوفاكيا، ومعالي الدكتور محمد فيشال إبراهيم وزير الدولة بوزارة الشؤون الداخلية ووزارة التنمية الوطنية بجمهورية سنغافورة، ومعالي ماتيو موري نائب وزير الداخلية الإيطالي، ومعالي سيبستيان جاليه محافظ بدرجة وكيل وزارة داخلية جمهورية فرنسا، وعدد من ضباط وزارة الداخلية بدولة الإمارات.

وأعرب معالي فيندليت ليتز وزير الدولة بوزارة الداخلية بجمهورية سلوفاكيا ومعالي أمير أوحانا وزير الأمن الداخلي في دولة إسرائيل، خلال كلمتين لهما، عن شكرهما وتقديرهما للانضمام إلى هذا التحالف العالمي الذي يعزز التعاون والشراكة الدولية خاصة في مجالات تتعلق بتعزيز الأمن والأمان.

استعرض المجتمعون، خلال الاجتماع، عددا من المشاريع التي عمل عليها التحالف بين عامي 2019 و2020 ومقترحات المشاريع التي ستنفذ بين عامي 2021 و2022 من بينها التمرين التعبوي المشترك / ISALEX 2/ ومجالات استخدامات التقنيات الحديثة و"الدرونز" في تعزيز جهود مكافحة الجرائم وبرامج التدريب المجتمعية والمتخصصة، وغيرها من المشاريع.

ومن ثم جرى نقاش حول عدد من المواضيع على أجندة الاجتماع من بينها التطرف والإرهاب والتهديدات المحتملة من التنظيمات الإرهابية إلى جانب الاستماع إلى آراء عدد من الخبراء والمختصين العالميين في هذه القضايا والسبل الناجعة للحد من التحديات الناجمة عنها.

كان التحالف الأمني الدولي قد انطلق في أبوظبي 2017 وتستضيف وزارة الداخلية أمانته العامة ويعد مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والقارات وجرائم التطرف من خلال مشاريع تعاونية وعبر تبادل الخبرات في الممارسات المطبقة في هذه الدول.