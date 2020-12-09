الامارات | تنويه مهم من وزارة الداخلية

شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من وزارة الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نوهت وزارة الداخلية إلى تنفيذ تمارين ميدانية في مختلف إمارات الدولة ،من يوم الخميس الى غاية يوم السبت ، قد يصاحبها تحرك وحدات عسكرية ، وطالبت الوزارة من الجمهور عدم التصوير والابتعاد عن موقع التمرين وإفساح الطريق لوحدات الشرطة حفاظا على سلامتهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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