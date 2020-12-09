"الطوارئ والأزمات" تبدأ العمل لاستئناف كامل الأنشطة في إمارة أبوظبي خلال أسبوعين

سيف اليزيد - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي اليوم، أنها بدأت العمل مع كافة الجهات المختصة والمعنية لاستئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية في إمارة أبوظبي خلال أسبوعين، بعد أن نجحت الجهود المبذولة في المحافظة على تدني نسبة حالات الإصابة المؤكدة من إجمالي الفحوصات التي أجريت في الإمارة.

وستعمل اللجنة مع الجهات المختصة على مراجعة وتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة والضرورية لحماية أفراد المجتمع في الإمارة وجميع زوارها، مع المحافظة على كافة المكتسبات الصحية المحققة حتى الآن.

وستواصل اللجنة بالتنسيق مع شركائها جهودها لاحتواء انتشار فيروس "كوفيد - 19"، والتي تشمل برامج التقصي النشط وحملات المسح الطبي والفحص المجاني للمجمعات المختلفة ذات الكثافة السكانية العالية في جميع مناطق إمارة أبوظبي، والفحص الدوري للعمالة في المناطق الصناعية والعاملين في القطاعات الحيوية بما فيها الاقتصادية كمراكز التسوق والمطاعم وغيرها، إضافة إلى الجهود الإنسانية والتي تمكنت خلال الفترة الماضية من دعم استقرار المجتمع وتلبية متطلبات جميع فئاته في الإمارة.

وجددت اللجنة دعوتها لأفراد المجتمع لمواصلة تعاونهم والتزامهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، واعتبارها منهجَ حياة وأسلوباً مستداماً، مذكرةً بمسؤوليتهم في حماية أنفسهم وأسرهم والمجتمع بأكمله، وأهمية تكاتف جميع أفراد المجتمع في إنجاح الجهود التي تبذلها الإمارة للحفاظ على الصحة العامة.

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