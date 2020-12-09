«تنفيذي الشارقة» يعتمد مسودة تنظيم البيع بالمزاد العلني الإلكتروني

سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

واعتمد المجلس مذكرة الاستئذان التشريعي المقدمة من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بشأن صون التنوع الحيوي في المحميات الطبيعية في إمارة الشارقة.

كما اعتمد المجلس مسودة عقد تنظيم البيع بالمزاد العلني الإلكتروني، والمقدم من دائرة الأشغال العامة، والتي تهدف إلى تطوير آلية طرح مزايدات الدائرة إلكترونياً لغرض استقطاب عددٍ أكبر من الشركات، لتقديم عروض الأسعار التي تتناسب مع القيم المالية للأصول المراد بيعها بالمزاد، وستسهم في تحسين خدمات المزايدة والتعاقد مع الشركات الرائدة لتنظيم عملية المزاد الإلكتروني.

واطلع المجلس على العرض المقدم من دائرة التخطيط والمساحة، حول تحديث بيانات الخرائط الجغرافية على التطبيقات الإلكترونية، وتضمن التقرير جهود الدائرة من خلال تشكيل فريق عمل متخصص في رصد وحصر جميع التغييرات في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وتناول التقرير البيانات المحدثة، وهي التقسيمات الإدارية ومسميات الضواحي والمناطق ومسميات الطرق الرئيسية والفرعية وأرقامها والسرعات المعتمدة للطرق ومواقع المشروعات الجديدة ومسمياتها.

كما تضمن التقرير آلية التنسيق بين الجهات الحكومية في إمارة الشارقة لتوفير البيانات، بحسب اختصاصات كل جهة، ووضعها في أطر متكاملة ترفع إلى التطبيقات والمواقع الجغرافية عبر شبكة المعلومات الإلكترونية، بشكل مستمر ليواكب التطور التنموي والحضري للإمارة.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من البرلمان العربي للطفل، الذي يتخذ من الشارقة مقراً دائماً له حول أبرز الإنجازات التي تحققت منذ تأسيسه، وتضمن التقرير نبذة حول إنشاء البرلمان، وهو منظمة إقليمية عربية وإحدى مؤسسات جامعة الدول العربية، وقد تأسس البرلمان بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتناول التقرير أبرز أهداف البرلمان العربي للطفل، ومنها تعزيز دور الأطفال تجاه قضاياهم الوطنية والعربية، وإعداد جيل قيادي للمستقبل، وإكساب الأطفال مهارة التحاور وتقبل الرأي الآخر، وترسيخ قيم الديمقراطية والمساواة والمشاركة في صنع القرار.

كما تناول التقرير أبرز البرامج والأنشطة التي نفذها البرلمان لتعزيز مهارات الأطفال الأعضاء، بالإضافة إلى جلساته التي عقدت في إمارة الشارقة، وأبرز توصياتها المهمة التي رفعت إلى جامعة الدول العربية.

وأثنى المجلس على دور البرلمان العربي للطفل في دعم الأطفال وتأهيلهم على المهارات والقيم اللازمة لمشاركتهم الفاعلة في بناء أوطانهم، والذي يؤكد ما قد بادر به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في إنشائه منذ سنوات لمراكز الأطفال وسجايا فتيات الشارقة وناشئة الشارقة ومجالس الشورى المعنية بالأطفال والشباب لتشكل أداة مهمة في رعايتهم وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد يوم غدٍ الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020م، وسيناقش فيها سياسة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

كما اطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشته سياسة هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، والتي تسهم في دعم عملية تطوير العمل الحكومي والمشاركة الفاعلة لممثلي المجتمع.