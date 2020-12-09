سيف اليزيد - دبي (الاتحاد) تختتم اليوم أعمال الدورة الافتراضية من سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي، التجمع الأكبر للإعلاميين في المنطقة، بعد أن تم تمديده يوماً إضافياً لتلبية احتياجات الحضور.

وستتيح المنصة الافتراضية للمشاركين فرصة جدولة الاجتماعات أو إعادة جدولتها حسب الوقت الذي يناسبهم.

كانت هذه تفاصيل خبر «دبي للمحتوى الإعلامي» تختتم اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.