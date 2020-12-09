الامارات | «مرور دبي» تسجل 3556 مخالفة وتحجز 128 مركبة في اليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور دبي» تسجل 3556 مخالفة وتحجز 128 مركبة في اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العقيد سيف مهيّر سعيد المزروعي، إن فرق الإدارة العامة للمرور سجلت 3556 مخالفة مرورية متنوعة، وحجزت 128 مركبة لمخالفتها قواعد السير، إلى جانب مخالفات أخرى خلال عطلة اليوم الوطني الـ49 للدولة.

وأوضح أن المخالفات تنوعت ما بين القيام بمسيرات عشوائية، والقيادة بطيش وتهور، وتعريض حياة الآخرين للخطر، والقيام بأعمال فوضى وسباق على الطرق، والإزعاج لقاطني الإمارة، مؤكداً أن تلك السلوكيات قوبلت بإجراءات حازمة من قبل أفراد الشرطة.

وقال المزروعي إن أكثر المخالفات تركز في مناطق اختصاص بر دبي، حيث تم تحرير 2488 مخالفة وحجز 95 مركبة، مقابل 1068 مخالفة وحجز 33 مركبة في مناطق اختصاص ديرة.

وبيّن أن الإدارة العامة للمرور كثفت من وجودها الميداني خلال عطلة اليوم الوطني في كل مناطق الإمارة، بهدف توفير أعلى درجات الأمن والسلامة المرورية على الطرق، وتقليل فرص وقوع الحوادث المرورية، وتوفير جميع سبل الراحة، وتقديم كل الخدمات التي تهدف إلى تذليل العقبات لتسهيل وصول زوار الإمارة إلى وجهتهم دون تأخير.

وأكدت على الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على التباعد الجسدي في المركبات، سواء العامة أو الخاصة، وارتداء الكمامات، التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news