الامارات | أبوظبي تطبّق التعرفة المرورية في «الذروة» اعتباراً من 2 يناير

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تطبّق التعرفة المرورية في «الذروة» اعتباراً من 2 يناير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل أنه سيتم تفعيل نظام التعرفة المرورية عبر أربع بوابات تقع على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي، وهي: جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة بن زايد، والمقطع، ومصفح، اعتباراً من الثاني من يناير المقبل، خلال أوقات الذروة، بهدف تعزيز انسيابية حركة الطرق، ورفع كفاءة قطاع النقل، وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل البديلة.

ودعا المركز أصحاب المركبات في الدولة إلى التسجيل إلكترونياً في نظام التعرفة المرورية «درب»، وإنشاء حساباتهم وتفعيلها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بنظام التعرفة المرورية https:/‏‏‏‏/‏‏‏‏darb.itc.gov.ae، أو عبر تطبيق «درب» للهواتف الذكية.

وأفاد بأن قيمة رسم تسجيل مركبة في نظام «درب» 100 درهم للمركبة الواحدة، يؤول منها 50 درهماً إلى المستخدم رصيداً في حسابه، لافتاً إلى أنه سيتم استقطاع الرسوم تلقائياً من رصيد حساب المستخدم، المدفوع مسبقاً، عبر محفظة دفع إلكترونية متكاملة ومتطورة، في حين يتم تحديد المركبة من خلال رقمها من دون الحاجة إلى تثبيت بطاقة على الزجاج الأمامي للمركبة.

وحددت اللائحة التنفيذية لدائرة البلديات والنقل السقف الأعلى للرسوم اليومية على مركبات الأفراد بـ16 درهماً لكل مركبة، ولا تُحتسب أي رسوم خارج أوقات الذروة وأيام الجُمع والعطلات الرسمية، وسقفاً أعلى للرسوم الشهرية على مركبات الأفراد يعتمد على ترتيب الفرد لمركباته في النظام، ويبلغ بحد أقصى 200 درهم للمركبة الأولى، و150 درهماً للمركبة الثانية، و100 درهم لكل مركبة إضافية.

وأضاف المركز أنه بموجب أحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المتعلقة بنظام التعرفة المرورية، سيتولى تحصيل رسوم عبور للمركبات التي تعبر أياً من البوابات، بواقع أربعة دراهم لكل مرة يتم عبور البوابات خلال أوقات الذروة، من يوم السبت إلى يوم الخميس (من السابعة إلى التاسعة صباحاً، ومن الخامسة إلى السابعة مساء).

وأعلنت دائرة البلديات والنقل إعفاء أربع فئات من رسوم التعرفة المرورية، وهم: كبار المواطنين، المواطنون المتقاعدون، أصحاب الهمم، الأسر المواطنة محدودة الدخل، على أن يقتصر الإعفاء على مركبة واحدة، وذلك بحسب الضوابط المحددة لتحقيق أعلى درجات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم، والاستمرار في رعايتهم من خلال إحاطتهم بأشكال الدعم والاهتمام كافة.

ودعا مركز النقل المتكامل الفئات الأربع المشمولة بالإعفاء من رسوم بوابات التعرفة المرورية إلى التقدم بطلب إعفاء من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لنظام التعرفة المرورية، أو عبر تطبيق «درب» للهواتف الذكية، والتسجيل في النظام ثم التقدم بطلب إعفاء، مع تحديد نوع الإعفاء المطلوب وإرفاق الوثائق المطلوبة.

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