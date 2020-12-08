الامارات | "صحة أبوظبي" تطلق منصة رقمية لمواصلة تعزيز كفاءة الكوادر الصحية في مواجهة جائحة كوفيد-19

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة أبوظبي" تطلق منصة رقمية لمواصلة تعزيز كفاءة الكوادر الصحية في مواجهة جائحة كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق رئيس دائرة الصحة أبوظبي، عبدالله بن محمد آل حامد، ضمن فعاليات "أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2020" أول منصة التدريب الإلكتروني لتطوير مهارات مختصي الرعاية الصحية العاملين في جائحة كوفيد-19، والتي تهدف إلى توحيد وتعزيز المهارات والقدرات للمهنيين الصحيين ضمن الجهود لمواجهة جائحة كوفيد -19 ومواصلة الارتقاء بمستوى الاستعداد والجاهزية في الإمارة.

وتضم المنصة المجانية 10 وحدات دراسية افتراضية جميعها إلزامي لجميع متخصصي الرعاية الصحية العاملين في وحدة العناية المركزة أو الذين قد يتم استدعاؤهم للعمل في وحدة العناية المركزة، بينما يعتبر 5 منها إلزامياً لباقي المهنيين الصحيين. وهناك وحدات اختيارية للأطباء المرخصين من قبل دائرة الصحة كأخصائي طب الرعاية الحرجة أو استشاري وممرضات مرخصين من قبل دائرة الصحة كممرضات الرعاية الحرجة وفقًا لـلمعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية.

من جانبها قالت مدير إدارة تخطيط القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة أبوظبي، شيخة محمد نخيره الظاهري، "حرصنا منذ بداية الجائحة على توثيق الدروس المستفادة وتبادل المعارف والخبرات لضمان مواصلة الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وكفاءة العاملين في القطاع لتحقيق رؤيتنا أبوظبي مجتمع معافى، حيث سيتمكن المشاركون تطوير مهارتهم و تمكينهم بشكل اكبر من التعرف أكثر على أساسيات العمل في الأقسام و الوحدات المختلفة لإعداد مزيد من الكفاءات القادرة على تقديم الرعاية و الخدمات في هذه الأقسام، ما يسهم في تعزيز استدامة القطاع وضمان توافر الخدمات الصحية لمحتاجيها وفق أعلى مستويات الجودة."

ويحصل المشاركون في منصة التدريب الإلكتروني لتطوير مهارات مختصي الرعاية الصحية العاملين في جائحة كوفيد-19 على شهادة إتمام التعلم بساعات دراسية معتمدة من التعليم الطبي المستمر بعد إتمام الوحدات المطلوبة منهم. ويتعين على المهنيين الصحيين استكمال متطلبات البرنامج قبل تاريخ 31 مارس 2021. لمعرفة المزيد عن المنصة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://adhs-elearning.doh.gov.ae/.

وتشارك الدائرة ضمن منصة "حكومة أبوظبي الرقمية" وتستعرض نخبة من الابتكارات التي حرصت على توظفيها لتعزيز مخرجات القطاع في ظل انتشار الجائحة، وتحقيق استمرارية العمل في جميع القطاعات الحيوية، إضافة إلى ابتكارات ومشاريع بحثية تتطلع الدائرة إلى دعمها في خطة طويلة الأمد للمضي قدماً بالقطاع وتجربة المريض.

وتضم منصة الدائرة عدداً من المشاريع والمبادرات المبتكرة، بما في ذلك منصة "نظام إدارة القوى الصحية العاملة بإمارة أبوظبي" الرقمية، ومشروع "خدمة الامتحان عن بعد"، ومشروع "إدارة المخاطر السكانية"، الذي تم تطويره من قبل "ملفي"، ومشروع " النمذجة الرياضية"، و"المنصة الرقمية للتعليم الطبي المستمر".

وتدعو دائرة الصحة أبوظبي زوار المعرض إلى زيارة منصتها تحت مظلة حكومة أبوظبي الرقمية رقم S-A21، للاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات التي يشهدها القطاع الصحي، مع مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

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