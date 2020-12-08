سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) - أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن تثمين الإمارات لجهود تعزيز التضامن في الخليج العربي ودعم المساعي السعودية.

وكتب معاليه، في تغريدة على «تويتر»: «تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأميركية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع».

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الإمارات «تؤكد على أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة»

كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: الإمارات تثمِّن جهود تعزيز التضامن في الخليج العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.