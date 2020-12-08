«صحة دبي» تستعرض الخدمات الجديدة لتطبيقها

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد) - تستعرض هيئة الصحة في دبي، خلال مشاركتها بفعاليات معرض جيتكس للتقنية 2020، الخدمات الجديدة التي يتضمنها تطبيقها الرسمي DHA والتي جاءت لخدمة المرضى والمتعاملين بشكل عام، وتلبية لاحتياجاتهم على مدار الساعة.

وقالت بخيتة إسماعيل محلل نظم أول بإدارة تقنية المعلومات بهيئة الصحة بدبي، إن الهيئة حرصت خلال مشاركتها بالمعرض هذا العام على تعريف الجمهور ورواد المعرض بالمميزات والخدمات المتعددة التي يقدمها تطبيقها الذكي والذي يتضمن كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمريض، ونتائج تحاليل المختبر والفحوصات الطبية ووصفات الأدوية والمواعيد، وخدمات التبرع بالدم، وخدمات اللياقة الطبية، وغيرها من المعلومات التي تهم المرضى والمتعاملين بشكل عام.

خدمات جديدة

واستعرضت الخدمات الجديدة التي يقدمها تطبيق الهيئة للمتعاملين ومنها: إمكانية التعرف على ملاحظات الطبيب حول نتائج التحاليل المخبرية، وعرض وتحميل هذه النتائج، وإمكانية الحصول أو إلغاء أو إدارة الموعد الطبي للشخص أو لأفراد العائلة، وإضافة حسابات العائلة على التطبيق، وكذلك تجديد البطاقة الصحية للشخص أو لصديق أو قريب، وإمكانية تقييم رحلة المريض من خلال استبيان يتم تعبئته بعد انتهاء الزيارة الطبية.

كما يتضمن التطبيق الرسمي لهيئة الصحة بدبي خدمة مشاركة الملف الطبي مع الغير داخل وخارج الدولة، مع مراعاة الخصوصية في هذا المجال، والاطلاع على كافة تفاصيل السجل الطبي، وحجز مواعيد لفحص كوفيد-19، ومواعيد الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، ومتابعة نتائج فحوصات اللياقة الطبية، كما يتضمن التطبيق معلومات الصحة واللياقة لحامل التطبيق على مدار اليوم، حسب مؤشرات عدد ضربات القلب ومعدل ضغط الدم ومعدل النشاط اليومي وغيرها.

كما يوفر التطبيق ضمن خدماته الجديدة للكوادر الصحية، إمكانية الاطلاع على الترخيص المهني والتعرف على تاريخ انتهاء الترخيص، ومخالفات الطبيب، وعدد ساعات التعليم الطبي المستمر، والاطلاع على التعاميم الصادرة عن قطاع التنظيم الصحي بالهيئة، وغيرها من الخدمات الأخرى.