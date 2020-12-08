«حمدان التعليمية» تتعاون مع «تنظيم الصناعة الأمنية»

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد) - عززت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز تعاونها مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية من خلال تبادل الخبرات الإدارية والتقنية والعملية، لإرساء معايير الاستدامة والتنمية الاجتماعية والأمنية ولتطوير والارتقاء بالعمل الوطني والمجتمعي.

جاء التعاون من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها خلال فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2020» بحضور الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وخليفة إبراهيم السليس، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تفعيل التعاون الاستراتيجي بين المؤسستين من أجل تحقيق المزيد من التميز والريادة، وتفعيل العديد من الأنشطة التي تدعم خطط المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جهته، قال الدكتور جمال المهيري: «تحرص مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على تفعيل التعاون الاستراتيجي مع مختلف الجهات الفاعلة داخل وخارج دولة الإمارات من أجل تبادل الخبرات والرؤى وتطبيق أحدث الآليات، بما يخدم أهدافنا المتمثلة في الارتقاء بكامل المنظومة التعليمية وإيجاد نموذج عالمي رائد لبناء الإنسان، ودعم الجهود الوطنية في خلق جيل من القادة والمبتكرين لإيجاد حلول لمختلف تحدياتنا المستقبلية».

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تفعيل التعاون البناء لتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين بجميع الوسائل الممكنة. ويعمل الطرفان على تطوير الأنشطة المشتركة بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق أهدافهما، وذلك من خلال تطوير وتحسين الخدمات بين كل من مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية.

ويتعاون الطرفان في المشاركة في تنظيم الجلسات الحوارية التي تتألف من اختصاصيين للاستفادة من الخبرات والمعارف المتنوعة، وإعداد البحوث والدراسات في مجال الابتكار، وتوفير المختصين بغرض تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف للعمل على النماذج الأولية وتطبيقاتها، والترويج للبرامج التدريبية والمناهج العلمية.

بالإضافة إلى ذلك، يتعاون الطرفان في إجراء الاختبارات التقييمية لمهارات وقدرات الموظفين والموهوبين منهم، وتوفير ورش تدريبية نظرية وعملية في مجال الابتكار للموظفين، وتقديم مصادر المعلومات واستشارات فنية في مجال الابتكار، ورعاية المشاريع الابتكارية للمهتمين والمبتكرين، وتوفير الدعم من خلال مصادر إلكترونية في مجال الإبداع والابتكار، وتنظيم زيارات تعريفية متبادلة بين الطرفين، وحث المبتكرين من الموظفين لتنفيذ أفكارهم الابتكارية وتحويلها إلى واقع من خلال تنفيذها في مختبر "فاب لاب الإمارات"، التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.