الامارات | مرور دبي تسجل 3556 مخالفة وتحجز 128 مركبة خلال عطلة اليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن مرور دبي تسجل 3556 مخالفة وتحجز 128 مركبة خلال عطلة اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي (3556) مخالفة مرورية متنوعة، وحجزت (128) مركبة لمخالفتها قواعد السير، إلى جانب مخالفات أخرى خلال عطلة اليوم الوطني الـ(49) للدولة بحسب مدير الإدارة العميد سيف المزروعي الذي أشار إلى أن المخالفات تنوعت ما بين القيام بمسيرات عشوائية، والقيادة بطيش وتهور، وتعريض حياة الآخرين للخطر، والقيام بأعمال فوضى وسباق على الطرق، والإزعاج لقاطني الإمارة، مؤكداً أن تلك السلوكيات قوبلت بإجراءات حازمة من قبل أفراد الشرطة.

وقال المزروعي إن غالبية المخالفات تركزت في مناطق اختصاص بردبي، حيث تم تحرير (2488) مخالفة وحجز (95) مركبة، مقابل (1068) مخالفة وحجز (33) مركبة في مناطق اختصاص ديرة، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للمرور كثفت تواجدها الميداني خلال عطلة اليوم الوطني الـ(49) في مختلف المناطق بهدف توفير أعلى درجات الأمن والسلامة المرورية على الطرق وتقليل فرص وقوع الحوادث المرورية، وتوفير سبل الراحة وتقديم الخدمات التي تهدف إلى تذليل العقبات لتسهيل وصول زوار الإمارة إلى وجهتهم دون تأخير، فضلاً عن مراعاة الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على التباعد الجسدي في المركبات سواء العامة أو الخاصة، وارتداء الكمامات، لتحقيق أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19.

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