الامارات | "محمد بن راشد للإسكان" توفر التوقيع الإلكتروني عبر موقعها الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن "محمد بن راشد للإسكان" توفر التوقيع الإلكتروني عبر موقعها الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، خلال مشاركتها في أسبوع «جيتكس»، موقعها الإلكتروني الجديد الذي يوفر عدداً من الخدمات، منها المعلومات والبيانات التي تهم المتعاملين بكل شرائحهم، إضافة الى تطبيق "إسكان"، وحجز المساكن الالكتروني، والدردشة الآلية، والتوقيع الإلكتروني.

وقال مدير أول إدارة الخدمات الذكية بالمؤسسة، طلال آل علي، إن المؤسسة تنفذ أفضل الممارسات والتطبيقات التكنولوجية في مجال الخدمات الذكية، تماشياً مع هدف حكومة إمارة دبي، وتوجهاتها الاستراتيجية في تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في مجالات العمل كافة، مؤكداً سعي المؤسسة الدائم إلى التميز والالتزام بالمقاييس والمعايير العالمية، لتقديم الخدمات الذكية على أسس عالية من الجودة والتميز.



وأضاف أن المؤسسة خلال مشاركتها في "جيتكس 2020" أطلقت عروضاً تعريفية بالخدمات الإلكترونية المتاحة للجمهور والشركاء، وكيفية الاستفادة منها بهدف إيجاد بيئة رقمية متطورة على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، والتعريف بجملة من المعلومات حول جميع القوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسة وتقديم كل الخدمات الحكومية الذكية.



وأشار إلى أن المؤسسة تحرص من خلال مشاركتها فى هذا الحدث على الاطلاع على أحدث التقنيات والمستجدات التي تعرضها الجهات المشاركة في مجال التكنولوجيا، بهدف تعزيز أداء الخدمات الذكية التي توفرها، منوهاً بسعي المؤسسة كذلك الى استكشاف فرص التعاون مع كل الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الاتحادي والمحلي، بهدف بناء شراكات استراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات في مجال التقنية من أجل توسيع نطاق دائرة الخدمات المبتكرة.

وذكر أن المؤسسة توفر إمكانية اطلاع الجمهور على خدماتها الإلكترونية الجديدة، من خلال منصة العرض الخاصة بها فى "جيتكس" ضمن جناح حكومة دبي الذكية.

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