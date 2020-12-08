بيان حول دخول المواطنين الإسرائيليين إلى الإمارات

سيف اليزيد - رداً على التقارير الإعلامية الأخيرة المتداولة حول دخول مواطنين إسرائيليين إلى الإمارات العربية المتحدة، فقد قدمت شركة «فلاي دبي» اعتذارها للمسافرين المتضررين الذين واجهوا تأخيراً لدى وصولهم إلى دبي اليوم الاثنين، وتقوم الشركة حالياً بمراجعة أسباب التأخير، وإعادة التحقق من العمليات، والإجراءات لمنع أي تأخير في الرحلات المقبلة.

وتبقى السياسة التي تسمح بدخول المواطنين الإسرائيليين دون تغيير، وتستمر الإمارات العربية المتحدة بالترحيب بهم على أراضيها.

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