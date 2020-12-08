100 اجتماع في «دبي للمحتوى الإعلامي»

سيف اليزيد - دبي (وام) افتُتِح «سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي» افتراضياً صباح أمس، بحضور أبرز المختصين في المحتوى الإعلامي من 35 بلداً.

وتم عقد أكثر من 100 اجتماع افتراضي خلال اليوم الأول من الحدث عبر منصة «مركز أعمال المحتوى»، وهي منصة اجتماعات افتراضية تم تطويرها من قبل المنظمين لمنح فرصة للحاضرين، من أجل بناء جسور التواصل فيما بينهم وتطوير الأعمال، كان أبرزها اجتماع بين الشركة البحرينية للإنتاج «بيبي كلاي» و«تيك توك» واجتماع بين شركة «لوسيد دريمز» التركية لتوزيع المحتوى ومنصة الأفلام المصرية «WatchiT!».

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