الامارات | تحصيل رسوم التعرفة المرورية لـ«بوابات أبوظبي» اعتباراً من 2 يناير 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل رسوم التعرفة المرورية لـ«بوابات أبوظبي» اعتباراً من 2 يناير 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، أصحاب المركبات للتسجيل إلكترونياً في نظام التعرفة المرورية "درب" وإنشاء حساباتهم وتفعيلها، من خلال الموقع الالكتروني الخاص بنظام التعرفة المرورية https://darb.itc.gov.ae أو عبر تطبيق "درب" للهواتف الذكية ((App Store | Google Play | AppGallery.

حيث بإمكان المتعاملين الاستفادة من البنية التحتية الرقمية عالية الجودة التي يوفرها "درب"، بما يسهل عليهم الإجراءات ويمكنهم من إدارة حساباتهم بفاعلية وكفاءة عالية وإنجاز جميع معاملاتهم ذات الصلة بكل راحة وسهولة.

وحث المركز جميع المتعاملين أصحاب المركبات المسجلة في الدولةمن أفراد ومؤسسات على التسجيل في نظام التعرفة المرورية "درب" أو تفعيل حساباتهم المسجلة مسبقاً في أقرب وقت ممكن من خلال زيارة الموقع الالكتروني لنظام "درب" وضمان تفعيلها والتحقق من تسجيل كافة المركبات وتعبئة رصيد المحفظة المالية تجنباً للوقوع في المخالفات، مع الإشارة إلى أن قيمة رسم تسجيل مركبة في نظام “درب" هو 100 درهم للمركبة الواحدة يؤول منها 50 درهماً إلى المستخدم كرصيد في حسابه.

و أعلن المركز أنه بدءاً من 2 يناير 2021، سيتم تفعيل نظام التعرفة المرورية عبر أربع بوابات تقع على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي وهي جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز انسيابية حركة الطرق ورفع كفاءة قطاع النقل وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل البديلة، بما يتماشى مع خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي.

إضافةً إلى ذلك، فإن تطبيق نظام التعرفة المرورية يمنح مستخدمي الطرق فرصة لتنظيم أوقاتهم وتخطيط رحلاتهم مسبقاً واختيار الأوقات الملائمة للتنقل وتحديد بدائل النقل الملائمة، لما في ذلك من أثر إيجابي في استدامة قطاع النقل والحفاظ على البنية التحتية والبيئة، مع مواصلة مركز النقل المتكامل العمل على تحسين جودة الطرق واعتماد أفضل المواصفات والمعايير الخاصة بوسائل النقل المختلفة. إلى ذلك تقدم مركز النقل المتكامل بالشكر والتقدير إلى الشركاء الاستراتيجيين على دعمهم المتواصل في إنجاز وتطبيق نظام "درب"، وهم القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومركز المتابعة والتحكم، وهيئة أبوظبي الرقمية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وبموجب أحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المتعلقة بنظام التعرفة المرورية، سيقوم مركز النقل المتكامل بتحصيل رسوم عبور للمركبات التي تعبر أيًا من البوابات الواردة أعلاه، بواقع 4 دراهم لكل مرة يتم عبور البوابات فيها خلال أوقات الذروة من يوم السبت إلى يوم الخميس (في الفترة الصباحية من الساعة 7:00-9:00 والفترة المسائية من 5:00-7:00).

ولتحقيق التوازن بين الحلول الاستراتيجية المناسبة لتخفيف الازدحام المروري، والأثر الاقتصادي المترتب على تلك الحلول، حددت اللائحة التنفيذية لدائرة البلديات والنقل السقف الأعلى للرسوم اليومية على مركبات الأفراد 16 درهماً لكل مركبة. ولا تُحتسب أي رسوم خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة والعطلات الرسمية، وسقفاً أعلى للرسوم الشهرية على مركبات الأفراد يعتمد على ترتيب الفرد لمركباته في النظام ويبلغ بحد أقصى 200 درهم للمركبة الأولى، و150 درهماً للمركبة الثانية، و100 درهم لكل مركبة إضافية، وفي حال تم إعفاء إحدى مركبات الأفراد، يتم تطبيق السقف الشهري على المركبات المتبقية. وفيما يتعلق بالمركبات التابعة للشركات فتُطبق عليها رسوم التعرفة المرورية المعتمدة، ولكن من دون تطبيق السقف الأعلى للرسوم اليومية أو الشهرية.

ويؤدي تحديد السقف الشهري على مركبات الأفراد إلى تخفيض الرسوم التي يدفعها مستخدمو الطرق بفارق ملموس، ويحافظ على الهدف من تطبيق نظام التعرفة بتخفيف الازدحام المروري، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ولاسيما في أوقات الذروة. وسيتم استقطاع الرسوم تلقائياً من رصيد حساب المستخدم والمدفوع مسبقاً عبر محفظة دفع إلكترونية متكاملة ومتطورة، في حين يتم تحديد المركبة من خلال رقمها دون الحاجة لتثبيت بطاقة على الزجاج الأمامي للمركبة.

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