الامارات | بالفيديو.. "الوطني" يبدأ جلسة مناقشة "سياسة الإشراف على المدارس"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. "الوطني" يبدأ جلسة مناقشة "سياسة الإشراف على المدارس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت صباح اليوم، أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، للمجلس الوطني الاتحادي، في المقر الرئيس للمجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وحضور أعضاء المجلس، وزيرة الثقافة والشباب، وممثلي الحكومة.وتناقش الجلسة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، بحضور وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، فيما تشهد الجلسة توجيه 4 أسئلة برلمانية، بينها سؤالان لوزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، الأول من العضو ناصر محمد اليماحي حول " الإطار التنظيمي للمتاحف الخاصة بالدولة "، والثاني من العضو أحمد عبدالله الشحي، حول " إيقاف الورش والمهرجانات الثقافية والمسابقات التراثية".

كما يتم توجيه سؤالين آخرين لوزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، لأول من العضوة د . شيخة عبيد الطنيجي حول " الإجراءات التحفيزية لجذب الكفاءات المواطنة لمهنة التعليم والمحافظة عليهم في مؤسسات التعليم العالي"، والثاني، من العضوة صابرين حسن اليماحي حول " الخطط البديلة وفرص التعليم المتاحة للطلاب الذين تعذر عليهم اجتياز اختبارات إمسات ، آیلتس" "

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