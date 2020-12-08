الامارات | بلدية أبوظبي: 4.7 ملايين درهم كلفة إزالة «المشوهات» خلال 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي: 4.7 ملايين درهم كلفة إزالة «المشوهات» خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر الماضي، العديد من أعمال الهدم وإزالة المشوهات، التي من شأنها المحافظة على المظهر الحضاري العام، بكلفة بلغت أربعة ملايين و773 ألف درهم.

وأفادت البلدية بأنها تهدف إلى الحد من مشوهات المظهر العام للمدينة، والحفاظ على البيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها أبوظبي، حفاظاً على سلامة السكان والزوار، وكذلك تجسيد مساعي البلدية نحو تحقيق رؤيتها في تنمية مستدامة بمعايير ذات جودة عالية، والحفاظ على المعايير البيئية.

وشملت المشروعات هدم المباني المهجورة والمشوهة للمظهر العام، والمباني المتهالكة إنشائياً، وفقاً للقرارات الإدارية الصادرة بالإخلاء والهدم، وإزالة مشوهات المظهر العام، وتنفيذ الأحكام القضائية للمخالفات، وردم الآبار المهجورة، وفقاً لمتطلبات هيئة البيئة في إمارة أبوظبي، وإزالة المساجد العشوائية، وفقاً لمتطلبات هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأشارت إلى أنها نفذت أعمال هدم وإزالة 38 بناءً مهجوراً، وإزالة 224 مشوهاً للمظهر العام، وردم 451 بئراً مهجورة، وفقاً لمتطلبات هيئة البيئة في إمارة أبوظبي، وكذلك تنفيذ 10 أحكام قضائية لإزالة المخالفات، موضحة أن كلفة أعمال الهدم وإزالة مشوهات المظهر العام، خلال العام الجاري، بلغت أربعة ملايين و773 ألفاً و794 درهماً.

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