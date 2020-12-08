الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فواتير

قال متعامل مع شركة عجمان للصرف الصحي إنه لا يتلقى رسائل نصية، تفيد بدفعه المبالغ المترتبة عليه، على الرغم من انتظامه في الدفع، عبر النظام الإلكتروني.

عروض

قال مستهلكون إنهم يتعرضون للخداع من بعض المتاجر، حينما تعلن عن عروض تبدو قيّمة على منتجات معينة، ليفاجأوا، لاحقاً، إما بنفاد الكمية، أو بأن العروض تشمل أصنافاً رديئة، وطالبوا بالتصدي لهذه الممارسات بالتدقيق عليها.

صيد

طالب هواة صيد سمك بلدية دبي بالسماح لحاملي إقامة دبي بالحصول على رخصة لممارسة هوايتهم، إذ تشترط البلدية إلى جانب حمل الإقامة، عقد سكن بالإمارة، الأمر الذي لا يملكه الكثيرون.

حمّامات

لاحظ مرتادون للحدائق العامة، خلال إجازة اليوم الوطني السابقة، أن العناية بنظافة الحمّامات تدنت كثيراً، خصوصاً مع الإقبال الكبير على الحدائق، أخيراً، داعين البلديات إلى مضاعفة الجهود، خلال العطلات للحفاظ على نظافة تلك المرافق، لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا.

مطاعم

أبدى قراء انزعاجهم من مطاعم بالمراكز التجارية، تضع عدداً كبيراً من طاولات تقديم الطعام في الساحات الخارجية التابعة لها، ما يحرم المتسوقين فرصة المشي في تلك الأماكن، وفي الوقت نفسه لا يحظى زبائن تلك المطاعم بالخصوصية الكافية.

قطع غيار

أفاد متعامل مع إحدى وكالات السيارات، بأنها طلبت منه 51 ألف درهم، بينها 21 ألفاً أجرة عمالة، في حال رغب في تغيير قطع غيار مركبته التي اشتراها منذ ست سنوات من الوكالة نفسها، مطالباً الجهات المختصة بالتدخل لتحديد تكاليف الصيانة، وعدم تركها لتقدير الوكالات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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