الامارات | طقس الغد غائم جزئيا مع فرصة هطول أمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد غائم جزئيا مع فرصة هطول أمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة هطول أمطار، وانخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر خاصة غرباً.

و اوضح المركز - في بيانه اليومي- ان حركة الرياح : شمالية غربية / 20 - 30، تصل إلى 45 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:19 والمد الثاني عند 08:19 والجزر الأول عند الساعة 51:12 والجزر الثاني عند الساعة 00:57 .. وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى متوسط بعد الظهر .. ويحدث المد الأول عند 15:04 والمد الثاني عند الساعة 04:04 والجزر الاول عند الساعة 52:09 والجزر الثاني عند الساعة 02:21.

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