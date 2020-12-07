الامارات | «دار البر» تدعم فعاليات نادي «عجمان لذوي الإعاقة» مادياً لمدة عام

شكرا لقرائتكم خبر عن «دار البر» تدعم فعاليات نادي «عجمان لذوي الإعاقة» مادياً لمدة عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرمت جمعية دار البر اتفاقية دعم وتعاون مع نادي عجمان لذوي الإعاقة، لمدة عام قابلة للتجديد، لدعم فعاليات وأنشطة النادي مادياً، كونه نادياً رياضياً اجتماعياً ثقافياً ومؤسسة مجتمعية غير ربحية تخدم شريحة (أصحاب الهمم) في الدولة، تفعيلاً لسياسة دولة الإمارات في دعم ورعاية هذه الشريحة المجتمعية الغالية، وترجمة لرؤية القيادة في هذا الاتجاه.

مثل الطرف الأول عضو مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للجمعية محمد سهيل المهيري، ومثل الطرف الثاني عضو مجلس إدارة النادي والمدير المالي حميد علي الشامسي، وبحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

وقال المدير التنفيذي لجمعية «دار البر» محمد سهيل المهيري: «تضع الجمعية شريحة أصحاب الهمم على رأس أولوياتها، منذ تأسيسها حتى اليوم، وهو ما تصاعد باطراد على مدار الأعوام الماضية، عبر باقة متنوعة من البرامج والمبادرات والمساعدات والاتفاقيات التي تصب لصالح فئة أصحاب الهمم، وتوفير كل ما يحتاجونه من إمكانات لدمجهم وتمكينهم في المجتمع وتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم لأداء دورهم في خدمة الوطن بشكل فعال من خلال إتاحة المجال لهم لإطلاق إبداعاتهم ومهاراتهم في مختلف مجالات».

وأشار إلى حرص وسياسة الجمعية القائمة على تعزيز شراكاتها المجتمعية، ودعم مؤسسات المجتمع المدني، في جميع إمارات الدولة، في مقدمتها المؤسسات الخيرية والإنسانية والمجتمعية والخدمية والتطوعية، التي تقدم خدمات جليلة لفئات المجتمع المحتاجة والضعيفة والعزيزة علينا جميعاً.

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