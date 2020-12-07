الامارات | تقنية مبتكرة لعلاج الحروق والقدم السكري بالدولة قريباً

شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية مبتكرة لعلاج الحروق والقدم السكري بالدولة قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الخامس للأمراض الجلدية وطب التجميل (ميدام 2020)، الدكتور خالد النعيمي عن إدخال تقنية طباعة الجلد ثلاثية الأبعاد، بالدولة، تستخدم لأول مرة بالشرق الأوسط علاج مرضى الحروق، والقدم السكري، فيما أكد الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور أمين الأميري أن التقنية الجديدة سيتم ترخيصها من قبل الوزارة قبل نهاية العام الجاري بعد مراجعة وموافقة اللجنة المختصة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقد اليوم، للإعلان عن انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الخامس للأمراض الجلدية وطب التجميل (ميدام 2020)، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي يومي 10و11 ديسمبر الجاري.

وأوضح الدكتور خالد النعيمي أن التقنية الجديدة، التي ستدخل الإمارات كأول دولة في الشرق الأوسط والأدنى، تعتبر ثورة في مجال علاج مشكلات وأمراض الجلد، حيث تتيح طباعة الجلد بطبقاته الثلاثة، الأمر الذي يمكن من علاج مرضى الحروق، والقدم السكري، ومن يعانون التقرحات المزمنة في الجلد، والمرضى الذين تتطلب حالتهم ترميم الجلد بسبب الحوادث أو مرض معين.

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