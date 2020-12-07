الامارات | وفاة شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بين دراجتين بحريتين بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بين دراجتين بحريتين بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شخص، وأصيب آخر، في حادث تصادم بين دراجتين مائيتين وقع أمس، بالقرب من نخلة جميرا، بحسب مدير مركز شرطة الموانئ في دبي، العقيد سعيد المدحاني، الذي أشار إلى أن حادث التصادم وقع نتيجة الإهمال وعدم الانتباه أثناء قيادة الدراجة المائية.

ودعا مستخدمي الدراجات المائية إلى التقيد بتعليمات السلامة البحرية، والالتزام بالسرعات الآمنة، مع الحفاظ على مسافة كافية بينهم وبين الوسائل البحرية الأخرى، وقيادتها بطريقة آمنة دون تهور، لافتاً إلى وجود مسؤولية جزائية على كل من يتسبب في إصابة أو وفاة شخص أو إلحاق الضرر بممتلكات الآخرين.

وأكد الجاهزية العالية لمركز شرطة الموانئ في التعامل مع الحوادث البحرية الطارئة، والاستجابة لها في أقل وقت ممكن، على مدار 24 ساعة، لافتاً إلى أن المركز يوزع دورياته المختلفة في كل الأماكن البحرية، لضمان سلامة مرتادي البحر.

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