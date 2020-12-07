الامارات | آخر تطورات اللقاح ضد كورونا خلال الساعات الأخيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات اللقاح ضد كورونا خلال الساعات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

بريطانيا

أتمت بريطانيا استعداداتها للبدء غداً الثلاثاء بما وصف بأكبر حملة للتطعيم في التاريخ وأكثرها أهمية، ضد فيروس "كورونا"، بالاعتماد على اللقاح الذي طورته شركتا «فايزر» و«بيونتك»، وستعطى الأولوية لمن تجاوز الـ 80 عاماً، وللعاملين في مجال الرعاية الصحية، وموظفي دور الرعاية والمقيمين فيها.

وستتلقى الملكة إليزابيث الثانية (94 عاماً) وزوجها الأمير فيليب (99 عاماً) في الأيام المقبلة اللقاح نفسه، بعدما وافقت السلطات الصحية البريطانية على استخدامه.

ألمانيا

أما في ألمانيا، فلا تبدو الأمور تسير بذات الوتيرة، إذ لا يتوقع رئيس ديوان المستشارية في برلين، هيلجه براون، البدء في التطعيمات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا هذا العام.

وقال: "أتوقع أن يبدأ ذلك في وقت مبكر جدا من العام المقبل في الأيام الأولى".

روسيا

تستمر روسيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا منذ السبت الماضي، مستهدفة الفئات الأكثر عرضة للإصابة، وذلك في أول عملية تحصين جماعي ضد الفيروس، بالاعتماد على لقاح «سبوتنيك - في»، ووفقا لسيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو فإن المدينة ترغب في تحصين ما يصل إلى سبعة ملايين فرد في المستقبل القريب. وتعلق روسيا التي تسجل رابع أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم آمالاً كبيرة على لقاحاتها، لكن بعض العلماء أثاروا المخاوف إزاء سرعة موافقة الجهات التنظيمية عليها.

أمريكا

في الولايات المتحدة، الأعلى عالميا في معدل الإصابة الفيروس، يتوقع أن عمليات التطعيم للسكان بلقاح "فايزر-بيونتيك" بحلول الجمعة المقبل، في حال حصل اللقاح على موافقة الجهات المختصة الخميس وفقا لتوقعات واسعة.

وتتوقع الولايات الأمريكية أن الشحنات الأولى من لقاح فيروس كورونا لن تغطي سوى عدد قليل من الفئات المستهدفة لتكون ضمن المجموعة الأولى التي ستحصل على اللقاح.

الهند

في الهند ذكرت تقارير إعلامية أن معهد الأمصال في هذه الدولة التي تسجل ثاني أعلى معدل إصابات في العالم، طلب الحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ في البلاد للقاح شركة أسترا زينيكا لكوفيد-19 .

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تقدم شركة فايزر للحصول على تصريح مماثل للقاح فيروس كورونا في الهند السبت الماضي.

السعودية

في السعودية أعلن استشاري الأحياء الطبية والأمراض الوراثية الدكتور عارف العمري أن لقاح فيروس كورونا وصل المملكة، مشيرا إلى أنه جاهز للاستخدام الآن.

وأوضح لوسائل إعلام سعودية "أن كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ودور الرعاية الخاصة والممارسين الصحيين، هي الفئات الأولى بالتطعيم حاليا"، مشيرا إلى" أن هناك آلية ستعلن عنها وزارة الصحة في القريب العاجل".

كندا

قال مسؤول كبير في شركة بيونتيك للأدوية إن شحن لقاحات كوفيد-19 لكندا قد يبدأ في غضون 24 ساعة بعد موافقة السلطات الصحية الكندية على اللقاح.

ومن المتوقع أن يكون لقاح فايزر وبيونتيك أول من يحصل على الموافقة في كندا على الرغم من أن البلاد وقعت صفقات توريد مع سبع شركات مصنعة للقاح.

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