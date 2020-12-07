الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في ورشة إقليمية لحماية حقوق كبار السن

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في ورشة عمل إقليمية حول دور البرلمانات العربية في حماية حقوق كبار السن، التي نظمتها «الإسكوا» بالشراكة مع جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي عقدت «عن بُعد».

وشارك في الورشة من الشعبة البرلمانية، الدكتورة نضال الطنيجي عضوة المجلس الوطني الاتحادي، وناعمة المنصوري عضوة المجلس الوطني الاتحادي. وقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في الورشة مقترحات عدة لدعم كبار السن في الدول العربية، أهمها دعوة البرلمانات إلى إصدار وثيقة عربية لحماية حقوق كبار السن، وإدماج كبار السن في عملية التنمية، وتبني استراتيجيات لحماية كبار السن والفئات الهشة أثناء الأزمات والطوارئ والأوبئة، ورفع توصية من البرلمانات الوطنية بأن يكون هناك ضمان اجتماعي لكبار السن يوفر لهم الحياة الكريمة والرفاه، وضمان العدالة في حصولهم على لقاح «كوفيد - 19».

واستعرضت الدكتورة نضال الطنيجي عضوة المجلس الوطني الاتحادي، في مداخلتها حول دور البرلمانات العربية في حماية كبار السن، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم حقوق كبار السن.

وأكدت أن القيادة الرشيدة في الإمارات كرمت فئة كبار السن، بأن أطلقت عليهم اسم «كبار المواطنين» للدلالة على مكانتهم وحجم عطائهم على مر السنوات التي خدموا فيها الوطن.

وقدمت خلال مداخلتها مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية في حماية ودعم كبار السن في الدول العربية، بأن تتولى لجان الشؤون الاجتماعية في البرلمانات الوطنية في المنطقة العربية حماية القضايا التي تهم كبار السن، حيث إن كبار السن يعدون من الفئات الاجتماعية الهشة التي تحتاج مع مرور الوقت إلى مزيد من الاهتمام والتقدير والعناية، وتوفير الحياة الكريمة لهم، باعتبارها لحظة فارقة في عمر الإنسان تتضاعف فيها التحديات الحياتية.

كما اقترحت دعوة البرلمانات إلى إصدار وثيقة عربية لحماية حقوق كبار السن، من خلال البرلمان العربي أو من خلال الاتحاد البرلماني العربي، وأهمية رصد مؤشرات الشيخوخة والبرامج ذات الصلة ومتابعة توصيات مختلف المؤتمرات المتعلقة بكبار السن، ودعوة الحكومات الوطنية لإدماج كبار السن في عملية التنمية، بما في ذلك استراتيجيات الحد من الفقر، وحماية حقوق الإنسان.

من ناحيتها، أكدت ناعمة المنصوري عضوة المجلس الوطني الاتحادي، في مداخلة حول حماية كبار السن في المنطقة العربية في ظل جائحة «كوفيد - 19»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال حرصها على حماية كبار السن والتزاماً منها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، كما قدمت الإمارات مساعدات طبية إلى نحو 107 دول حول العالم، تضمنت نحو 1305 أطنان من المعدات الطبية والمواد الغذائية موجهة مساعدتها إلى الفئات المستحقة ومنهم كبار السن.

ونوهت بأن المجلس الوطني الاتحادي رفع العديد من التوصيات إلى الحكومة منها إصدار بطاقات خاصة لكبار السن، لتمكينهم من الحصول على الخدمات والتسهيلات الخاصة بهم.

كما اقترحت الشعبة أهمية الاستفادة من التجارب الوطنية في حماية كبار السن من خلال وضع خطة استراتيجية، كما فعلت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تتكون من عدة محاور تهم كبار السن مثل الرعاية الصحية، والتواصل المجتمعي والحياة النشطة، واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي، والأمن والسلامة، وجودة الحياة المستقبلية.