الامارات | 4000 راكب يستخدمون خط الحافلات بين دبي والشارقة يومياً

شكرا لقرائتكم خبر عن 4000 راكب يستخدمون خط الحافلات بين دبي والشارقة يومياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وجود إقبال على استخدام خط الحافلات العامة عبر الطريق الجديد المخصص لمرور الحافلات فقط بين إمارتَي دبي والشارقة، حيث قارب متوسط معدل عدد الركاب اليومي 4000 راكب، وذلك خلال الأسابيع الأولى من تشغيل الخدمة عبر الخط.

وقال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، عادل شاكري، لـ«الإمارات اليوم»، إن معدل عدد الركاب اليومي يبلغ 3827 راكباً في كلا الاتجاهين، فيما يرتفع العدد خلال عطلة نهاية الأسبوع الى 4395 راكباً.

وافتتحت الهيئة، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، الطريق المخصص للحافلات العامة الذي ربط بين منطقتي الممزر والخان، لنقل الركاب بين المدينتين عبر خط الحافلات رقم (E303)، وذلك في نهاية أكتوبر الماضي.

وقال شاكري إن افتتاح الطريق الذي ربط بين الخان والممزر، يهدف إلى تشجيع النقل الجماعي، وتخفيف الازدحام المروري عبر توفير مسارات مخصصة للحافلات فقط، مؤكداً أن نقل الركاب بين الإمارتين، أسهم في تقليص زمن الرحلة بما يقلّ عن زمن الرحلة المعتاد المقطوع بالحافلات بنحو 20 إلى 15 دقيقة.

وعن أكثر الأوقات إقبالاً على استخدام الخط، قال شاكري إن العدد يزداد خلال ساعات الذروة، مشيراً إلى أنه يصل الى نحو 327 راكباً، وذلك في كل من ساعة الذروة الصباحية عند الساعة الثامنة صباحاً، وساعة الذروة المسائية عند الساعة السادسة.

ووفقاً لشاكري، فقد تم تخصيص 10 حافلات ذات طابقين للعمل على الخط يومياً، حيث تنطلق رحلات خط الحافلات رقم (E303) بين محطتي مترو الاتحاد في دبي والجبيل في الشارقة.

وفي رده على سؤال حول إطلاق مزيد من الخطوط لتعمل عبر المسار نفسه، قال شاكري إن من المقرر استئناف تشغيل خط E315، الذي ينطلق من محطة «مترو اتصالات» إلى محطة «مويلح للحافلات» فور جاهزية المحطة في إمارة الشارقة.

يذكر أن هناك خدمة للنقل البحري عبر الفيري بين إمارتَي دبي والشارقة بين محطتي الغبيبة ومربى الأحياء المائية، تم إطلاقها في يوليو من العام الماضي في إطار تطبيق خطة شاملة وضعتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي لتطوير منظومة النقل البحري، وتفعيل خدماتها بما يضمن تسهيل تنقّل السكان بين الإمارتين، حيث تقدّر الطاقة الاستيعابية للخط بنحو 1.3 مليون راكب سنوياً. وتقدّر مدة الرحلة بين محطتَي الغبيبة ومربى الأحياء المائية بنحو 35 دقيقة، وسيكون زمن تقاطر الرحلات كل 30 دقيقة في أوقات الذروة الصباحية والمسائية.

152 منطقة

تخدم الحافلات العامة في إمارة دبي 152 منطقة، تغطي نحو 86.8% من مناطق الإمارة، وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي. ويبلغ عدد الحافلات العامة في أسطول مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، 1727 حافلة، تتوزع على خمسة أنواع تتضمن الحافلات العادية، والحافلات ذات الطابقين، والحافلات المتوسطة، والحافلات المزدوجة، بالإضافة الى الحافلات الفاخرة. ويصل عدد الخطوط التي تعمل عليها تلك الحافلات 167 خطاً.

- افتتاح الطريق بين الخان والممزر هدف إلى تشجيع النقل الجماعي، وتخفيف الازدحام.

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