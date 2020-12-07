الامارات | باحثون من جامعة الإمارات ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون من جامعة الإمارات ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت جامعة الإمارات إنجازاً عالمياً كبيراً من خلال إدراج 32 باحثاً متميزاً من الجامعة على قائمة بأسماء «أفضل 2٪ من علماء العالم»، والأكثر استشهاداً أكاديمياً في مختلف التخصصات لعام 2019، التي أصدرتها جامعة ستانفورد الأميركية، حيث تم إدراج 114 عالماً من دولة الإمارات.

يشار إلى أن القائمة تتضمن العديد من تصنيفات المؤلفين بناءً على تخصصاتهم والاستشهادات (الاقتباسات) الذاتية، وتأثيرهم الأخير والأداء الوظيفي الكامل طوال حياتهم المهنية، حيث إن قاعدة البيانات متاحة للجمهور، وتتضمن علماء من جميع أنحاء العالم بمعلومات موحدة مستمدة من أكثر من 30 مؤشراً ببليومترياً حول الاستشهادات ومؤشر قياس أثر الباحث العلمي والتعاون البحثي.

ومن بين الباحثين في جامعة الإمارات، الذين تضمنتهم القائمة لعام 2019، أستاذ الرياضيات التطبيقية بكلية العلوم الدكتور قاسم محمد المدلل، الذي احتل المرتبة 71 في العالم في الرياضيات العددية والحاسوبية، بينما جاء أستاذ الهندسة الكيميائية والبترول الدكتور محمد الصالح في المرتبة 84 في العالم بحسب التأثير، والدكتور توماس آرينز من كلية الإدارة والاقتصاد الذي حصل على المرتبة 141 بين باحثي المحاسبة في العالم، وجاء الدكتور نيكو ناجلكيركي، من قسم الصحة العامة في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات، من بين أفضل 200 عالم في العالم.

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