الامارات | شرطة أبوظبي تتيح خيارين لخفض المخالفات المرورية حتى 22 ديسمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تتيح خيارين لخفض المخالفات المرورية حتى 22 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة أبوظبي أنها توفر حالياً خيارين للسائقين لخفض المخالفات المرورية، حتي 22 ديسمبر الجاري، الأول خفض بنسبة 35%، بشرط قيام المخالفين بسدادها مبكراً خلال 60 يوماً من ارتكاب المخالفة، وفي حال لم يلتزموا بذلك يمكنهم الاستفادة من الخيار الثاني وهو خفض 25%.

وذكرت شرطة أبوظبي لـ«الإمارات اليوم» أن السائقين سيكونون ملزمين بسداد قيمة المخالفات كاملة بعد تاريخ 22 ديسمبر الجاري، داعية السائقين إلى الإسراع بتسديد مخالفاتهم خلال الفترة المحددة، وتسوية أوضاعهم القانونية، معربة عن تطلعاتها إلى أن يكون ذلك دافعاً لهم للحد من المخالفات المرورية، والالتزام بالنظم والقوانين التي ترعى حقوقهم وتكفل أمنهم وسلامتهم.

ونبهت إلى أن مبادرات التخفيض لا تشمل المخالفات الخطرة، أو تلك التي تضمنها القانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، الذي يلزم مرتكبي المخالفات المرورية الخطرة في 10 حالات بدفع رسوم بين 5000 و50 ألف درهم، لفك حجز المركبة.

ونوهت بأنها أطلقت هذا العام ثلاثة خيارات مختلفة للسائقين لخفض المخالفات المرورية، هي خفض 50%، وانتهى العمل به في 22 من يونيو الماضي، وخفض 35% خلال 60 يوماً من ارتكاب المخالفة، والثالث 25%.

وشرحت أن مبادرة الدفع المبكر للمخالفات المرورية يتم بموجبها خفض المخالفات المرورية وقيمة حجز المركبة، في حال رغبة صاحب المركبة في شراء حجز المركبة، باستثناء المخالفات الخطرة.

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها المستمر بتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية والحد من المخالفات.

وسهّلت شرطة أبوظبي سبل الدفع على المتعاملين من خلال القنوات الرقمية، مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، ويهدف الخفض إلى الحد من المخالفات المرورية، وتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين.

جدير بالذكر أن شرطة أبوظبي أطلقت، في وقت سابق، مبادرة لتسهيل دفع المخالفات المرورية على السائقين، إذ اتفقت مع بنوك: أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري والمشرق، ومصرفي أبوظبي الإسلامي والإمارات الإسلامي، على تقسيط مخالفات المرور المترتبة على السائقين لمدة سنة واحدة، باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عنها، من دون احتساب أي فوائد على المستفيدين.

وتهدف الخدمة إلى التسهيل على السائقين وأصحاب المركبات بتقسيط مبالغ المخالفات بيسر وسهولة، ضمن نطاق تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين، ويمكن دفع المخالفات عبر مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي، والقنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، وأجهزة الخدمة الذاتية «سهل» المنتشرة على مستوى الإمارة.

تقسيط

نبهت شرطة أبوظبي إلى أنه في حال تجاوز قيمة الغرامات المرورية المفروضة على المركبة مبلغ 7000 درهم، يجب سداد الغرامات المالية كاملة مباشرة، أو عبر تقسيطها بالاتفاق مع بنوك، وألّا يتم فك حجز المركبة إلى حين دفع جميع الغرامات، لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وبعدها تُحال المركبة إلى البيع في المزاد العلني، تطبيقاً للقانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي.

- شرطة أبوظبي سهّلت سبل دفع المخالفات من خلال القنوات الرقمية.

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