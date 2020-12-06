«دو» تعتزم إطلاق مركزين للبيانات في دبي وأبوظبي

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تعتزم شركة دو افتتاح مركزين جديدين للبيانات في كل من إمارتي أبوظبي ودبي خلال الربع الأول من عام 2021، في إطار جهودها الرامية لدعم الجهات الحكومية والمؤسسات المالية في دولة الإمارات، والتي تسعى إلى تعهيد متطلبات وخدمات مراكز البيانات الخاصة بها لمزودي خدمات مُدارة.

وجاء الإعلان عن المركزين الجديدين خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر.

وسيتم إنشاء المركزين المزودين بأحدث التقنيات في كل من واحة دبي للسيليكون ومنطقة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد)، وسيساهمان – عند بدء عملياتهما التشغيلية - بتوفير تقنيات اتصال فائقة الأداء وقدرات حوسبة متقدمة، وتحقيق المزيد من القيمة من خلال خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأسعار تنافسية.

وحرصت دو خلال عملية تطوير وإنشاء مركزي البيانات الجديدين على ضمان تمتعهما بمستوى عالٍ من المرونة والقدرة على التكيف مع المتطلبات الجديدة لمجتمع المؤسسات الوطنية بأكمله، كما سيكونان محايدين في نقل البيانات وسيوفران عملية نقل البيانات بين المواقع خلال أقل من 5 مللي ثانية، فضلاً عن توفير قدرات الاتصال الأكثر تقدماً والمتاحة عبر شبكات النقل الضوئي (OTN).

وتستفيد الجهات الحكومية والمؤسسات المالية أيضاً من خدمات الاتصالات المخصصة والموثوقة والآمنة ومتعددة الاستخدامات للسحابات المتعددة، بما في ذلك إمكانية توسيع الطاقة الاستيعابية لمواكبة الزيادة في الطلب عبر المنطقة، هذا بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأساسية الأخرى مثل شبكات الأعمال.

وقال فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الجديدة والابتكار في دو: «تعمل مراكز البيانات الجديدة في دبي وأبوظبي على تعزيز قدراتنا لخدمة عملائنا ومساعدتهم على مواكبة متطلبات العصر الرقمي، من خلال محفظتنا المتكاملة من الخدمات المدارة الهجينة متعددة السحابة وخدمات مراكز البيانات داخل الدولة والشبكات المؤسسية المعرفة بالبرمجيات».

تم تصميم مراكز البيانات بالاعتماد على أنظمة متقدمة لتخزين البيانات بشكل آمن وقدرات قوية للتعافي من الكوارث بما يضمن الاستمرار السلس للخدمات، بالإضافة إلى ذلك، يعمل المركزان على تعزيز التكامل الأمني ​​بشكل كامل على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، تحت إشراف فريق متخصص من خبراء مراكز البيانات المعتمدين.



