شرطة أبوظبي: مشاريع مبتكرة في التحول الرقمي

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تشارك شرطة أبوظبي في جناح حكومة أبوظبي في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي، وتستعرض في منصتها مشاريع مبتكرة في مجال التحول الرقمي.

وزار معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، منصة شرطة أبوظبي واطلع على أحدث المشاريع والابتكارات التي تعرضها على منصتها ضمن جهودها في تقديم خدمات متميزة ومواكبة للجمهور، كما زار المنصة عدد من مديري الدوائر والهيئات الحكومية، مشيدين بما تعرضه شرطة أبوظبي من تقنيات متطورة توفر خدمات متميزة للمتعاملين.

وأكد العميد ناصر سلطان اليبهوني مدير قطاع شؤون القيادة، أهمية معرض جيتكس باعتباره أحد أهم المنصات والمعارض التقنية في الشرق الأوسط، والذي يستعرض تجارب وأنظمة جديدة على الساحة، لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة سنوياً بهذا الحدث المهم لعرض أحدث التطبيقات والحلول التقنية المتكاملة.



