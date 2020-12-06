الامارات | منصور بن زايد يترأس اجتماع لجنة الميزانية العامة

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يترأس اجتماع لجنة الميزانية العامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم الاجتماع الدوري للجنة الميزانية العامة، بحضور كل من وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير ومحافظ مصرف الإمارات المركزي عبدالحميد سعيد الأحمدي وممثلين من وزارة المالية.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حرص حكومة دولة الإمارات على التخطيط الاستباقي والاستراتيجي للمستقبل، من خلال إطلاق مشاريع رائدة ومبتكرة، تدعم تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في أن تتصدّر الإمارات المراكز الأولى عالميا، وتضمن الاستدامة في جميع المجالات وعلى كافة المستويات .

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددا من المواضيع أهمها الموقف المالي للحكومة الاتحادية في الربع الرابع من السنة المالية الجارية، وميزانية السنة المالية 2021، وذلك لضمان التنمية المستدامة وفقَ استراتيجية الحكومة الاتحادية، مع تحقيق التوازن في تنويع مصادر الدخل وتوزيع الموارد المالية بالشكل المطلوب، حسب أفضل المعايير.

كما أشادت اللجنة بجهود وزارة المالية والجهات الاتحادية التي ساهمت في تحقيق تصنيف –AA ضمن التقييم الائتماني للدولة من قبل وكالة فيتش "Fitch".

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