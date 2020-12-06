الامارات | عصابة تسرق ساعات ثمينة ومجوهرات بـ455 ألف درهم من فيلا

شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة تسرق ساعات ثمينة ومجوهرات بـ455 ألف درهم من فيلا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عصابة تتكون من ثلاثة زائرين آسيويين حضروا إلى الدولة لسرقة المنازل، واستطاعوا السطو على فيلا امراة أوروبية، وسرقة مجوهرات وساعات تقدر قيمتها بـ455 ألف درهم، لكن شرطة دبي كانت بالمرصاد فقبضت عليهم وأحالتهم إلى النيابة العامة.

وقالت المجني عليه ربة منزل (51 عاماً) إن ابنتها حضرت إلى زيارتها من بريطانيا، فخرجوا لتناول العشاء خارج المنزل، وبعد عودتهم في حوالي الساعة 11.30 مساء رافقت ابنتها إلى حجرتها وفوجئت ببعثرة محتوياتها وشاهدت الخزانة مفتوحة واكتشفت اختفاء مجوهرات تشمل ثلاث ساعات وعدد كبير من المجوهرات تقدر قيمتها بنحو 455 ألفا و600 درهم، فأبلغت الشرطة على الفور.

وأفادت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بأنه تم تشكيل فريق عمل حدد هوية المتهمين ومكان تواجدهم وتم القبض عليهم واعترفوا طواعية بتنفيذ الجريمة وارشدوا فريق الضبط إلى مكان الفيلا.

وأشارت إلى أن بتفتيش مقر سكن أفراد العصابة عثر على كمية من المجوهرات والساعات الثمينة مخفاة بطريقة فنية واحترافية خلف سقف دورة المياه، وتبين أنها عائدة للمجني عليها، كما نجح فريق العمل في استعادة سلاسل ذهبية باعها المتهمون إلى أحد محلات الذهب، وتعرفت صاحبة الفيلا على سبع سلاسل ذهبية وأساور وخواتم وأقراط ذهبية بالإضافات إلى ساعات «رولكس» وأخرى مرصعة بالألماس.

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