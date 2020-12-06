الامارات | شرطة أبوظبي تتيح خيارين لتخفيض المخالفات المرورية حتى 22 ديسمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تتيح خيارين لتخفيض المخالفات المرورية حتى 22 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة أبوظبي أنها توفر حالياً خيارين للسائقين لتخفيض المخالفات المرورية، حتي 22 ديسمبر الجاري، الأول تخفيض بنسبة 35%، بشرط قيام المخالفين بسدادها مبكراً خلال 60 يوماً من ارتكاب المخالفة، وفي حال لم يلتزم بذلك، يمكنهم الاستفادة من الخيار الثاني وهو تخفيض 25%.

وذكرت شرطة أبوظبي لـ«الإمارات اليوم» أن السائقين سيكونون ملزمين بسداد قيمة المخالفات كاملة، بعد تاريخ 22 ديسمبر الجاري، داعية السائقين إلى الإسراع بتسديد مخالفاتهم خلال الفترة المحددة، وتسوية أوضاعهم القانونية، معربة عن تطلعاتها بأن يكون ذلك دافعاً لهم للحد من المخالفات المرورية، والالتزام بالنظم والقوانين التي ترعى حقوقهم وتكفل أمنهم وسلامتهم.

ونبهت إلى أن مبادرات التخفيض، لا تشمل المخالفات الخطرة، أو تلك التي تضمنها القانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، والذي يلزم مرتكبي المخالفات المرورية الخطرة في 10 حالات بدفع رسوم بين 5000 و50 ألف درهم، لفك حجز المركبة.

ونوهت بأنها أطلقت هذا العام ثلاث خيارات مختلفة للسائقين لتخفيض المخالفات المرورية، هي تخفيض 50%، وانتهي العمل به في 22 من يونيو الماضي، وتخفيض 35%، خلال 60 يوماً من ارتكاب المخالفة، والثالث 25%.

وشرحت أن مبادرة الدفع المبكر للمخالفات المرورية، يتم بموجبها تخفيض المخالفات المرورية وقيمة حجز المركبة في حال رغبة صاحب المركبة شراء حجز المركبة، باستثناء المخالفات الخطرة.

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها المستمر بتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية والحد من المخالفات.

وسهلت شرطة أبوظبي سبل الدفع على المتعاملين من خلال القنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية. ويهدف التخفيض للحد من المخالفات المرورية وتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين.

جدير بالذكر، أن شرطة أبوظبي أطلقت في وقت سابق مبادرة لتسهيل دفع المخالفات المرورية على السائقين إذ اتفقت مع بنوك أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، والمشرق، ومصرفي أبوظبي الإسلامي، ولامارات الإسلامي، على تقسيط مخالفات المرور المترتبة على السائقين لمدة سنة واحدة باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عنها دون احتساب أية فوائد على المستفيدين.

وتهدف الخدمة إلى التسهيل على السائقين وأصحاب المركبات بتقسيط مبالغ المخالفات بيسر وسهولة، ضمن نطاق تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين، ويمكن دفع المخالفات عبر مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي والقنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية «سهل» المنتشرة على مستوى الإمارة.

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