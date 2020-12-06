الامارات | سرقة أوروبي بعد تهديده بمسدس "لعبة"

شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة أوروبي بعد تهديده بمسدس "لعبة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات امرأتين ورجل من جنسية إفريقية سرقوا أوروبياً بعد تهديده بمسدس لعبة، وذلك عقب استدراجه من قبل إحدى المتهمتين عبر تطبيق للتعارف إلى شقة بمنطقة ديسكفري جاردن لاحتساء القهوة معها، واستولوا منه على مبالغ بعملات مختلفة، وبطاقات بنكية لم يستطيعوا سحب نقود منها، لأنه أعطاهم كلمات سر غير صحيحة لها.

وقال المجني عليه في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بدبي إنه تعرف الى امرأة عبر تطبيق تعارف "تندر" واتفقا على أن يلتقيا في شقتها لاحتساء فنجان من القهوة، وأرسلت إليه العنوان في منطقة ديسكفري جاردن، وحين وصل إلى هناك وفور دخوله، فوجئ بشخص يمسكه من الخلف ورجل يشهر مسدساً في وجهه، ثم قاموا بتفتيشه والاستيلاء على مبلغ 2800 درهم من جيبه، ومبالغ أخرى من عملات مختلفة، كما استولى أفراد العصابة على بطاقات بنكية وهددوه بالقتل إذا لم يفصح عن الرقم السري لها، ثم حذفوا المحادثات الهاتفية بينهم وبين المجني عليه من هاتفه.

وأضاف أن إحدى المتهمتين فتشته وكشفت له عن ندبة في صدرها وأخبرته بأنها تعرضت لطلق ناري، فأعطاهم رقماً سرياً غير صحيح، وتوجهت إحداهن لسحب النقود ثم اتصلت بزملائها وأخبرتهم بأنه ضللهم، فألحوا عليه مجدداً لكنه ماطلهم، إلى أن يئسوا منه وأعطوه جواز سفره وهاتفه وبطاقاته البنكية، واكتفوا بالنقود وقاموا بتصويره قبل مغادرته.

وذكر شاهد من شرطة دبي أنه انتقل إلى موقع البلاغ برفقة المجني عليه، وعلم من الحارس أن الشقة مستأجرة من قبل إحدى المتهمتين قبل يومين من الواقعة، وبالتدقيق على كاميرات المراقبة تبين أنها لا تعمل، لكن استطاع فريق العمل تحديد هوية المتهمين وأماكن تواجدهم بإمارة عجمان، فتمت مداهمة المكان والقبض عليهم والعثور على المسدس اللعبة المستخدم في تهديده.

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