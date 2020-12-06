الامارات | برنامج "وفر" للخصومات يبدأ إصدار الدفعة الثانية من بطاقات المتقاعدين حاملي خلاصة قيد الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "وفر" للخصومات يبدأ إصدار الدفعة الثانية من بطاقات المتقاعدين حاملي خلاصة قيد الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن برنامج "وفر" للخصومات بدأ بإصدار الدفعة الثانية من بطاقات وفر للمتقاعدين حاملي خلاصة قيد الشارقة.

حيث قام البرنامج هذا العام بإصدار الدفعة الأولى من بطاقات وفر للمتقاعدين في أكتوبر الماضي. ليشكل هذا القرار نقلة في تحقيق الرفاه المعيشي لشريحة أكبر من أبناء الشارقة وتمكينهم من الاستقرار المادي و المعنوي .

وللراغبين بالحصول على البطاقة من المتقاعدين من مواطني الشارقة يمكنهم التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص والمعلن عنه في المنصات الافتراضية لبرنامج وفر.



وتقدم بطاقة " وفر" امتيازات عديدة وباقة خصومات وتسهيلات لحامليها في أكثر من "701"شركة ومؤسسة مشاركة في البرنامج ، ضمن "30" تصنيف تجاري متنوع. وتحرص باستمرار على التسويق والإعلان عن الشركات الجديدة التي تنضم للبرنامج ، حيث يتمكن المستفيد من التعرف على كافة منتجات الشركات وخدماتها عبر دخول الموقع الإلكتروني والانستجرام والتطبيق الذكي ليستفيد من الخصومات والعروض المقدمة.

ويسعى البرنامج بدوره إلى توسعة قاعدة المستفيدين منه لتشمل أكبر شريحة ممكنة. حيث يخدم حالياً ما يفوق 61 ألف مستفيد يشملون جميع موظفي ومتقاعدي دوائر وجهات ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة والمستفيدين من فئات مختلفة.‬ ليحقق بذلك نهج موارد الشارقة ورؤيتها التكاملية في جعل مجتمع إمارة الشارقة بيئة سعيدة ومتكافلة.

وأوضح عضو المجلس التنفيذي للشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم ـ أن توسعة قاعدة المستفيدين من برنامج وفر لتشمل المتقاعدين من إمارة الشارقة جاء تنفيذاً للتوصيات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله بتوفير كافة الخدمات والتسهيلات لأبناء الإمارة ، وتعزيز التكافل والتلاحم الاجتماعي.

وأشار إلى النجاح الذي حققه البرنامج على مستوى الدولة، وإقبال الشركات من مختلف القطاعات على الانضمام إليه ، وتوفير أفضل العروض الحصرية في مختلف التصنيفات التجارية. مؤكداً أن موارد الشارقة تسعى بكافة الإمكانات لخلق وتعزيز المبادرات التي تحقق النماء والتمكين وتجسد رؤية القيادة الحكيمة للشارقة.

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