الامارات | باحثون من جامعة الإمارات ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون من جامعة الإمارات ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حققت جامعة الإمارات إنجازاً عالمياً كبيراً من خلال إدراج 32 باحثاً متميزاً من الجامعة حيث أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية قائمة بأسماء "أفضل 2٪ من علماء العالم" الأكثر استشهادًا أكاديمياً في مختلف التخصصات لعام 2019، تم إدراج 114 عالماً من دولة الإمارات العربية المتحدة من بينهم 32 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمارات العربية المتحدة .

وأكدت جامعة الإمارات بأن أن هذا الإنجاز يبرهن على ريادتها وتميزها في مجال البحث العلمي وتفخر باحتضانها نخبة من الباحثين المتميزين في تخصصاتهم.

يشار إلى أن هذه القائمة تتضمن على العديد من تصنيفات المؤلفين بناءً على تخصصاتهم والاستشهادات (الاقتباسات) الذاتية ، وتأثيرهم الأخير والأداء الوظيفي الكامل طوال حياتهم المهنية، حيث أن قاعدة البيانات متاحة للجمهور وتتضمن علماء من جميع أنحاء العالم بمعلومات موحدة مستمدة من أكثر من 30 مؤشرًا ببليومترياً حول الاستشهادات ,ومؤشر قياس أثر الباحث العلمي والتعاون البحثي. .كما و وتتيح قاعدة البيانات للمستخدمين بتصنيف المؤلفين حسب المساهمات في مجالهم المحدد ، أو لتحليل تأثير الاقتباس الأخير من خلال النظر فقط في الأوراق المنشورة.

ومن بين الباحثين في جامعة الإمارات التي تضمنتهم القائمة لعام 2019، أستاذ الرياضيات التطبيقية بكلية العلوم الدكتور قاسم محمد المدلل، الذي احتل المرتبة 71 في العالم في الرياضيات العددية والحاسوبية ، بينما جاء الدكتور محمد الصالح ، أستاذ الهندسة الكيميائية والبترول ، في المرتبة 84 في العالم بحسب التأثير، والدكتور توماس آرينز من كلية الإدارة والاقتصاد الذي حصل على المرتبة 141 بين باحثي المحاسبة في العالم، وجاء الدكتور نيكو ناجلكيركي من قسم الصحة العامة في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات من بين أفضل 200 عالم في العالم.

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