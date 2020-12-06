امتداد منخفض جوي سطحي

سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة - من آخر ليل الأحد والاثنين والثلاثاء القادم - بامتداد منخفض جوي سطحي يتزامن معه مرور امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا متجه من الغرب إلى الشرق، مما يؤدي إلى تكاثر السحب على الجزر الغربية والبحر وبعض المناطق الساحلية، ثم تمتد على المناطق الشمالية والشرقية، يصاحبها سقوط أمطار تتركز على المناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ويستمر تأثر الدولة يومي الأربعاء والخميس القادمين بتدفق الرياح الشمالية الغربية الرطبة من على بحر الخليج العربي، وتزداد السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة. الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة. البحر مضطرب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج أحياناً في بحر عمان. ودعا المركز السائقين إلى الانتباه أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار، وكذلك من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية، وبعدم ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان خاصة مع السحب الركامية.