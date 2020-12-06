الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثناء

أثنى مقيمون في دبي على جهود البلدية في التصدي للمؤسسات المخالفة لإجراءات وتدابير كورونا بشكل يومي، الأمر الذي انعكس على ارتفاع نسبة الالتزام لأكثر من 90% في غالبية أيام الأسبوع.

غش

فوجئ مستهلكون بقيام بقالات بفصل المنتجات التي تعطى لهم من قبل الموزعين على أنها عروض خاصة تباع بأسعار مميزة، وبيعها لهم بأسعارها خارج العرض، على الرغم من وجود بيانات العرض مطبوعة على المنتج، الأمر الذي اعتبروه غشاً يستدعي المحاسبة.

عروض

قال مستهلكون إنهم يتعرضون للخداع من قبل متاجر كبرى، حيث تعلن عن عروض تبدو قيمة جداً على منتجات مختلفة، ليفاجأوا وقت الذهاب إما بنفاد الكمية، أو أن العروض تشمل سلعاً رديئة، مطالبين جمعية حماية المستهلك بالتصدي لهذه الممارسات بالتدقيق عليها.

صيد

طالب هواة للصيد بلدية دبي بالسماح لحاملي إقامة دبي بالحصول على رخصة لممارسة هوايتهم، حيث تشترط البلدية إلى جانب حمل إقامة دبي وجود عقد سكن أيضاً بالإمارة، الأمر الذي لا يتوافر لدى الكثيرين.

دراجات

طالب قراء بتشديد الرقابة على قائدي الدراجات الهوائية والكهربائية و«السكوتر»، إذ إن بعضهم يسير على الطرق دون ضوابط، ما يهدد حياتهم، ويعرقل الحركة المرورية، كما أنهم يشكلون خطراً على المشاة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news