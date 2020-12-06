الامارات | «التربية» تنظم تدريباً تخصصياً لكوادرها التعليمية 13 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تنظم تدريباً تخصصياً لكوادرها التعليمية 13 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم وزارة التربية والتعليم تدريباً تخصصياً افتراضياً لكوادرها التعليمية في الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، داعية الكوادر التعليمية في المدارس الحكومية إلى الالتحاق بالتدريب، الذي سيسبق إجازة الفصل الدراسي الأول التي ستبدأ للكادر التعليمي والإداري من 20 ديسمبر إلى الخميس 31 ديسمبر الجاري، على أن يستأنف الدوام يوم الأحد في الثالث من يناير 2021.

وعقدت الوزارة دورات تدريبية مكثفة في مهارات التدريب المتقدم، لنحو 2000 من المعلمين الذين يشكلون النواة الأولى من المدربين المعتمدين، وذلك استعداداً للتدريب التخصصي.

وسيتولى هؤلاء المعلمون مهام التدريب في التخصصات المعتمدة، التي تشمل مناهج اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والرياضيات والكيمياء النووية والإشعاعية، كما سيتولى أيضاً أعمال التدريب نخبة متخصصة من الكوادر العلمية في التخصصات المطلوبة، التي سيكتسب من خلالها المنضمون للبرامج التدريبية نظرة عملية دقيقة عن التقييم، ويتعرفون إلى أفضل الممارسات وأحدث التقنيات في التقييم للمواد الدراسية والتخصصات كافة.

من جهة أخرى، نفذت الوزارة تدريباً لمعلميها على «التعليم الرقمي»، بهدف تحسين ﺍﻷﺩﺍﺀ لدى المعلم والمتعلم، مؤكدة أهمية استخدام التكنولوجيا في التعليم والتعلم، وبرامج الإدارة الصفية، من خلال مواقع تكنولوجية لتطوير أداء المعلم في الحصة المدرسية.

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