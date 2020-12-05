الامارات | شرطة أبوظبي تكرم شخصاً لأمانته

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تكرم شخصاً لأمانته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرمت شرطة ابوظبي شخصاً عربياً لأمانته وتعاونه مع الشرطة.

وقام مدير قطاع الأمن الجنائي العميد محمد سهيل الراشدي بتقديم شهادة تقدير وهدية للمذكور شاكراً له مبادرته المسئولة في التعاون مع الشرطة وحسن امانته.

وكان الشخص المكرم قد عثر على مبلغاً نقديا وسارع إلى تسليمه إلى مركز الشرطة المختص لإعادته إلى صاحبه.

وأعرب المكرم عن شكره وتقديره للتكريم مثمناً دور شرطة أبوظبي وجهودها المستمرة في تحفيز الجمهور على التعاون الايجابي الفعال لتعزيز مسيره الأمن والأمان والطمأنينة بالمجتمع .

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