محمد بن زايد: في یوم التطوع العالمي نعبر عن تقدیرنا للمتطوعین في الإمارات وكل أنحاء العالم

سيف اليزيد - عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة یوم التطوع العالمي، عن تقدیره للمتطوعین في الإمارات وكل أنحاء العالم الذین یجسدون معاني التضحیة والبذل والعطاء من أجل مجتمعاتھم والبشریة.

وقال سموه عبر تغريدة في حسابه على "تويتر": "في یوم التطوع العالمي، نعبر عن تقدیرنا للمتطوعین في الإمارات وكل أنحاء العالم الذین یجسدون معاني التضحیة والبذل والعطاء من أجل مجتمعاتھم والبشریة.. العمل التطوعي یعد الصورة الحقیقیة لتقدم المجتمعات ورقیھا".