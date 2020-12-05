"منطقة عجمان الحرة" تستعرض خدماتها الإلكترونية المتكاملة وتعلن عن مبادرات جديدة لدعم شركات التكنولوجيا

أكّدت "منطقة عجمان الحرة" مشاركتها في "أسبوع جيتكس للتقنية 2020"، المعرض الأكبر للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط والمقرر في الفترة بين 6 و10 ديسمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، في سبيل تسليط الضوء على محفظتها الواسعة من الخدمات المتكاملة والحلول المبتكرة والعروض الجاذبة للشركات العالمية الرائدة ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات. وتعتزم المنطقة الحرة تسليط الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية، بما فيها "نظام التشغيل الالي لعمليات الاعمال RPA"، التي تمثل إضافة هامة لجهودها الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي في إمارة عجمان، من خلال استقطاب المزيد من المستثمرين العالميين للاستفادة من الفرص الواعدة ضمن الأسواق الإماراتية والإقليمية.

وأوضح سعادة المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة، أهمية الاستعانة بالابتكارات والحلول التكنولوجية لتعزيز كفاءة العمل بما يتواءم ومبادرة الحكومة الذكية ضمن "رؤية الإمارات2021"، مؤكداً حرص المنطقة الحرة على تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف عملياتها وخدماتها وإجراءاتها لخلق بيئة أعمال أكثر جاذبية ومرونة والارتقاء بتنافسية إمارة عجمان باعتبارها إحدى أبرز الوجهات الرائدة على الخارطة الاستثمارية الإقليمية.

وأضاف سعادته: "نسعى في منطقة عجمان الحرة إلى توفير كافة الأدوات والمحفزات التي تتيح للشركات التوسّع والنمو، ونعمل باستمرار على تحقيق سعادة ورضا المتعاملين من خلال رفع جودة وكفاءة خدماتنا، وجعل إجراءاتنا أكثر سهولةً ومرونة. ويشكل تطور البنية التحتية التكنولوجية وتميّز الخدمات الإلكترونية أحد أبرز العوامل التي رسخت مكانة المنطقة الحرة كوجهة مفضلة للشركات من مختلف القطاعات الحيوية بما في ذلك التكنولوجيا، حيث تحتضن المنطقة الحرة أكثر من 450 شركة في هذا القطاع الحيوي،في إطار سعينا لبناء مجمع أعمال للتكنولوجيا المتقدمة يشكل وجهةً جاذبة لشركات التكنولوجيا، تتوافر فيه كافة المقومات الرقمية والفنية اللازمة، ويُسهم في دفع مسيرة هذا القطاع محلياً وإقليمياً من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من إمكانات رواد التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم. "

واختتم سعادته: "نتطلّع خلال المشاركة في "أسبوع جيتكس للتقنية 2020" إلى استعراض أحدث الحلول والنظم المبتكرة التي قمنا بتطويرها استجابةًللتوجيهات السديدة لسمو الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس منطقة عجمان الحرة، لتكون دفعة قوية لمسيرة التحول الرقمي ، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في التحول إلى حكومة أكثر كفاءة وفعالية في توفير خدمات موثوقة ومتكاملة على مدار الساعةوباستخدام أحدث التقنيات المتقدمة، بما يضمن تقديم تجربة استثنائية للمتعاملين."

والجدير ذكره بأنّ "منطقة عجمان الحرة" تستعد، خلال مشاركتها في "أسبوع جيتكس للتقنية 2020"، لتسليط الضوء على نظام التشغيل الآلي للعمليات، والذي طورته مؤخراً في سبيل إتاحة المجال لأتمتة 44 خدمة بشكل آلي، مما يقلص الوقت اللازم لإتمام الخدمة ومن ثم المساهمة والمواءمة استراتيجياً مع أهداف الذكاء الاصطناعي الوطنية فيما يتعلق بالحوكمة والتنظيم الأمثل.